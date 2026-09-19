La tarta de queso de Tenerife que ya está entre las tres mejores de España: “De Canarias al podio nacional”

La firma tinerfeña Varguita Cheesecake ha conseguido el tercer puesto en el I Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso de España, celebrado este viernes en Zamora dentro de FROMAGO Cheese Experience 2026.
El obrador canario, representado por su fundador, Rayco Vargas, logró así la medalla de bronce entre 16 tartas finalistas llegadas de diferentes puntos del país.
El primer premio fue para Nacho Pontón, de Pastelería Pontón, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), mientras que Pedro Trujillo, de Materia, en Talavera de la Reina (Toledo), obtuvo la segunda posición. Varguita completó el podio llevando hasta Zamora una elaboración creada específicamente para el certamen.
“Venir representando a Canarias y volver con el tercer premio a la Mejor Tarta de Queso de España 2026 es un orgullo enorme”, señaló la firma después de conocerse el resultado. “De Canarias al podio nacional”, añadió en sus redes sociales.
Una tarta que unió Tenerife y Zamora
La receta presentada por Varguita Cheesecake buscó unir Canarias y Castilla y León mediante los ingredientes utilizados.
Según explica la propia firma, la elaboración combinó un queso de flor de cabra de Tenerife con Queso Zamorano DOP de oveja. La propuesta se acompañó además de una reducción elaborada con higo de Fasnia y vino de Toro DOP.
La combinación respondía también a una de las principales exigencias de las bases del concurso. Todas las tartas debían utilizar al menos dos quesos: uno tenía que ser Queso Zamorano con Denominación de Origen y el otro debía proceder de la comunidad autónoma representada por cada participante.
El certamen no se limitaba únicamente a probar el resultado final. La valoración se dividió entre una prueba de habilidad, preparación y presentación, con un peso de 10 puntos, y una cata del jurado valorada con hasta 90 puntos.
En esta última se analizaron aspectos como el sabor, la textura, el aroma, el equilibrio entre los quesos, la presentación y la originalidad. La presencia real del queso dentro de la elaboración era uno de los criterios fundamentales del concurso.
De mejor tarta de queso de Canarias al podio nacional
El tercer puesto nacional supone un nuevo reconocimiento para Varguita. El negocio fundado por Rayco Vargas ya consiguió en 2024 el primer premio del I Concurso a la Mejor Tarta de Queso de Canarias, celebrado dentro de la Feria del Queso de Canarias de Pinolere, en La Orotava.
Dos años después, la firma tinerfeña ha conseguido situarse entre las tres primeras clasificadas del estreno del certamen nacional de FROMAGO.
La organización destaca precisamente que Varguita defiende una elaboración en la que el queso debe mantener todo el protagonismo, evitando elementos que oculten su sabor. “Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: una tarta de queso que sabe a queso”.
FROMAGO reunió este año en Zamora a 16 tartas finalistas procedentes de diferentes comunidades autónomas. El concurso fue organizado por EILZA y patrocinado por INLAC dentro de una feria que se celebra del 17 al 20 de septiembre.