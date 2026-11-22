La celebración del octavo aniversario del restaurante Etéreo by Pedro Nel, en Santa Cruz, se celebró por todo lo alto este pasado martes. El chef de Etéreo, nacido en Colombia pero que lleva en sus genes la sangre de las islas, optó por unirse a la cocina de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef España y propietario del restaurante Raíces, en Talavera de la Reina (Toledo) cuyo resultado fue un festín gastronómico, incluso diría que pantagruélico, pero que dejó satisfechos a los comensales que abarrotaron al mediodía y por la noche el restaurante.
Los chefs, Pedro y Carlos, quisieron que el menú, a cuatro manos, mostraran la complementariedad de ambas cocinas de estos restaurantes a tantos kilómetros de distancia y de clima. Los chefs fueron alternando los platos diseñados por cada uno de ellos. En los aperitivos Maldonado comenzó con un bocadillo de calamares estilo Ninjoyaki, unos crujientes de piel de pollo y una tortilla trufada. Nel elaboró una arepa, chicharrón y hogao; sablé, papa bonita, sardina y ají colombo-canario, y coco, camarón soldado y gel de limón.
En los entrantes, Pedro Nel se lanzó a un tartar de atún, sopa de pistacho y aceite de higuera; unos tortellinis de pulpo compuesto y un bombón de aguapanela, mientras que su compañero preparó un helado de setas y un dim sum de manitas de cerdo.
Carlos escogió el bacalo con sus callos y pilpil de cebollas asadas y Pedro ofreció una lubina kombujime, con salsa lemongrass y aceite de eneldo.
Carnes
En cuanto a las carnes, Pedro Nel escogió el rabo de vaca glaseado con sus jugos, mole verde y maíz y el cochinillo segoviano con muselina de yuca, melón y demiglace. Maldonado recurrió al gamo, un mamífero que no abunda en las cocinas de las islas, que preparó reposado con mantequilla noisette, falso canelón de dátiles y jugo reducido de sus huesos emulsionado con ajo negro.
El prepostre fue para una piñonada, una especie de arroz con leche, que corrió a cargo de Carlos Maldonado, El resto fue para la casa: paletita de mango biche, con escamas de sal; yuzu, albahaca y yogur y postre de namelaka helado y merengue. Los vinos corrieron de mano de El Gusto por el Vino con un champagne Joseph Perrier; El Zarza, de la DO Bierzo, y el Malabrigo de la DO Ribera del Duero (estos dos últimos de la bodega Emilio Moro).
Celebrar el octavo aniversario de la apertura de un restaurante está claro que no pasa todos los días y más en un momento donde la carestía de la vida te obliga a subir los precios. No son tiempos fáciles para la hostelería, por eso hay que celebrar los aniversarios. En este caso Pedro Nel ha acertado con la elección de Carlos Maldonado, cada uno con sus platos en ocasiones bien diferenciados, pero que han sabido fundirse en un menú que sin duda hizo disfrutar a los comensales. Un cuatro manos que no sabemos si tendrá repetición en un futuro en el restaurante toledano de Raíces.
La otra cara de Maldonado: Presidente de la Fundación Raíces
Carlos Maldonado, el cocinero manchego ganador de la tercera edición de MasterChef, tiene una cara menos conocida que la de presidir a Fundación Raíces y creador de la escuela Semillas, también en Talavera de la Reina. Aquí en Seillas los camareros que atienden a los comensales son personas en situación de exclusión social (extranjeros sin papeles, personas con discapacidad, con problemas de adicción, agresividad) que gracias a este cocinero y a su equipo pueden recibir una formación e n hostelerías para buscar un nuevo futuro”, cuenta Samuel Domínguez, en una crónica para Cocinillas de El Español.
“No será el mejor servicio, hay fallos y se nos olvidan cosas, pero es único. Aquí todos son bienvenidos”, señala el chef, siempre simpático y amable como demostró en el almuerzo en Etéreo donde fue saludando uno a los comensales, incluso dispuesto a dejarse besar por los fans que quisieron fotografiarse con el. Admite que ha dejado atrás una etapa de malo y canalla, hasta que descubrió que la cocina era lo suyo.