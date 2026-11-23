La cocina extranjera siempre ha estado presente en la isla de Tenerife. La llegada de viajeros ha sido una constante, que ha ido incrementándose en los últimos años, algunos de los cuales, tras conocer el clima y el paisaje, deciden iniciar una nueva vida en estas islas paradisíacas. Este es el caso del matrimonio Rodica y Daniel Gurau, que un día dejaron su patria, Rumanía, con más de un metro y medio de nieve en las calles para visitar a su hermana que estaba en Puerto de la Cruz. Y ahí empezó a gestarse la historia de Bambi Gourmet, que recibió la distinción Mejor Cocina Extranjera en los XXXIII Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en 2018.
Bambi Gourmet, ubicado en la calle Enrique Talg, en el perímetro del casco histórico de la ciudad turística, abrió sus puertas en el año 2002 con Rodica, que había estudiado en la Escuela de Cocina en Rumanía al frente de los fogones y Daniel, economista, que se afanaba en la sala. Un tándem que ha funcionado a la perfección en este restaurante que está a punto de cumplir el 25 aniversario y es que la cocina de los Balcanes no solo ha seducido a los muchos turistas que llegan a las islas, sino también a la población local.
Bambi Gourmet en estas más de dos décadas ha vivido una evolución constante que se refleja en la cartas, en su generosa relación de vinos, y en los postres, muchas veces trampantojos. Incluso se ha modernizado hasta el extremo de contar con un robot, que lleva y trae platos de la cocina a la mesa, sin ocasionar ningún estorbo al comensal.
Hacía algo de más de un año que no visitaba este restaurante, que siempre ha mantenido un nivel alto gastronómico en cuyos fogones ejecuta Rodica, conocedora de la cocina de los Balcanes pero también está al tanto de las novedades en el mundo culinario.
De entrada es recomendable pedir la ensalada de tomates orgánicos y aguacate, excelente producto de la huerta, con queso fresco de cabra, feta, cebolla y aceitunas. Le sigue unos langostinos al ajillo en aceite de oliva virgen y pimienta negra, con un toque de perejil, y una salsa de pimientos que mejora el plato.
Luego vinieron platos para compartir consistentes en un Sarmale, rollitos de col marinada, rellenos de carne y verduras con terrina de polenta y crema de yogur, un plato que bordan en la casa.
Otro plato fue un goulash de carrillera de res estilo Transilvania con parmentier de batata-beterrada y chucrut, que dio paso a un jarrete de cordero asado con puré de papas y reducción de su jugo de cocción, ambos platos potentes y cargados de sabor. De postre una exquisita AppleMan Granny Smith.