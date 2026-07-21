Una de las mejores tartas de queso de Canarias abre nuevo local en Tenerife

El próximo 22 de julio, a las 18:00 horas, Varguita Cheesecake abrirá las puertas de su nuevo local en la calle Hermano Pedro, 5-1, en El Médano. No se trata de una apertura más. Para Varguita Cheesecake supone volver al lugar donde nació la marca y donde comenzó un proyecto que, años después, se ha convertido en un referente de las tartas de queso en Canarias.
Fue precisamente en El Médano donde Rayco Vargas, fundador de Varguita Cheesecake, comenzó a dar forma a un proyecto nacido con una idea muy clara: poner en valor los quesos canarios a través de una tarta de queso en la que ellos fueran los auténticos protagonistas. Esa filosofía continúa intacta y ha acompañado a la marca desde sus inicios bajo un lema que hoy define su identidad: «La tarta de queso que sabe a queso»
La apertura de este nuevo local coincide con uno de los momentos más importantes en la trayectoria de Varguita Cheesecake. La marca acaba de ser seleccionada para disputar la gran final de Fromago Cheese Experience 2026, uno de los certámenes más importantes del sector quesero en España. Este reconocimiento se suma al galardón obtenido en 2024 como Mejor Tarta de Queso de Canarias, consolidando un proyecto que ha mantenido siempre la misma esencia desde el primer día.
Este momento coincide, además, con el reciente acuerdo alcanzado con Fred. Olsen Express, gracias al cual las tartas de queso de Varguita ya pueden disfrutarse a bordo de todas las rutas de la compañía con salida desde Tenerife, acercando un producto elaborado en Canarias a miles de viajeros cada semana.
Lejos de seguir tendencias, Varguita Cheesecake ha apostado desde el principio por una elaboración artesanal, sin bases ni coberturas que resten protagonismo al ingrediente principal. Cada una de sus recetas nace con un mismo objetivo: que los quesos canarios sean los verdaderos protagonistas y que cada bocado haga honor a la riqueza quesera del archipiélago.
La inauguración contará con un sencillo acto de bienvenida y un pequeño brindis junto a clientes, vecinos, amigos y colaboradores, una forma de celebrar este nuevo comienzo precisamente en el lugar donde nació el proyecto.
Con esta apertura, Varguita Cheesecake vuelve al lugar donde todo comenzó. Un regreso a sus raíces para seguir creciendo sin renunciar a la esencia que la ha convertido en un referente de las tartas de queso en Canarias.