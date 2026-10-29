Dos tartas de queso de Canarias, entre las 15 finalistas para ser la mejor de España

Canarias tendrá dos representantes en la gran final del I Campeonato de España de Tartas de Queso 2026. Ghio’s Burger Crafters, de Santa Cruz de Tenerife, y La Cheesecakería, en Lanzarote, han conseguido clasificarse entre las 15 mejores propuestas del país y competirán el próximo 3 de noviembre por el título nacional.
Las dos candidaturas canarias han superado la primera fase del certamen, celebrada entre el 8 y el 25 de octubre, en la que los establecimientos participantes presentaron sus elaboraciones con el objetivo de conseguir una plaza en la final.
La competición, denominada Best Cheesecake Spain, reunirá a 15 finalistas procedentes de 11 comunidades autónomas. La prueba definitiva tendrá lugar en las cocinas de El Puerto de El Escondite, en la Ciudad Financiera del Grupo Santander.
Las dos tartas de queso de Canarias que aspiran al premio
Una de las propuestas seleccionadas es ‘Origen’, de Ghio’s Burger Crafters, establecimiento situado en Santa Cruz de Tenerife que competirá con su propia interpretación de este popular postre.
La segunda representante del Archipiélago será La Cheesecakería, con su creación ‘Majada’, que también ha logrado clasificarse para la última fase del campeonato.
Ambas elaboraciones se encuentran entre las 15 seleccionadas para disputarse el reconocimiento a La Mejor Tarta de Queso de España 2026.
La presencia de estos dos establecimientos supone que Canarias mantenga sus opciones de conseguir el primer premio en una competición que comenzó con candidaturas de diferentes puntos del territorio nacional.
De hecho, el Archipiélago contó inicialmente con cinco negocios participantes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Tras la fase de selección, solo estas dos propuestas figuran en la relación definitiva de finalistas.
Cuándo se conocerá la mejor tarta de queso de España
La gran final se celebrará el martes 3 de noviembre, jornada en la que los establecimientos clasificados se enfrentarán a la valoración definitiva para determinar cuál se lleva el título.
Durante la primera fase, desarrollada en los propios locales, los consumidores pudieron probar las tartas participantes y valorarlas. Estas puntuaciones se combinaron con las evaluaciones realizadas por los inspectores del certamen.
Entre los rivales de las dos candidaturas canarias figuran establecimientos como Aire Cheesecakes, de Tarifa (Cádiz), con su propuesta ‘Eva’; Ferri’s Bakery, de Badajoz, con una tarta de queso de caramelo salado con palomitas; y La Paca Cheesecakes, de Madrid, con ‘Tarta Queso Sacher’.
También competirán propuestas de Asturias, Aragón, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.
La cita del 3 de noviembre determinará si la mejor tarta de queso de España de esta primera edición del campeonato procede de Canarias.