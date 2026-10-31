El Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz, estrena Diálogos de Sabor

Gran Hotel Taoro da un nuevo paso en su apuesta por consolidarse como el hotel gastronómico del norte de Tenerife con el estreno de Diálogos de Sabor, un ciclo de encuentros que conecta el trabajo de diferentes productores con la cocina de Amalur. Su primera edición, dedicada a Suertes del Marqués, tendrá lugar el sábado 21 de noviembre y reunirá cinco vinos de la bodega del Valle de La Orotava con un menú de seis pases diseñado para la ocasión bajo la dirección de Erlantz Gorostiza, director gastronómico de LAVA y Amalur y chef distinguido con dos estrellas Michelin, en el M.B, en The Ritz Carlton Abama (Guía de Isora).
El vino será el punto de partida de este primer encuentro. La selección de Suertes del Marqués ha guiado la creación del menú, con elaboraciones concebidas para acompañar y realzar las características de cada referencia. Una propuesta que traslada a la mesa la relación entre territorio, producto y cocina, y abre una nueva vía para descubrir la identidad gastronómica del hotel.
«Diálogos de Sabor es la oportunidad de que la gente conozca las realidades vitivinícolas que nos rodean, productores increíbles que nos regalan auténticas joyas. Para la primera edición quisimos quedarnos en el km 0, y Suertes del Marqués, a diez minutos del hotel, ha llevado el Valle de La Orotava a la fama mundial», explica Stefano Bolognesi, sumiller de LAVA y Amalur.
La cita se celebrará en Amalur, el bistró gourmet de Gran Hotel Taoro, cuya cocina reinterpreta la tradición española desde una mirada contemporánea. El producto local y los cuatro elementos (tierra, mar, aire y fuego) definen la propuesta de este espacio dirigido por Erlantz Gorostiza.
El menú comenzará con un brioche a la brasa con mantequilla cítrica y matrimonio, acompañado de Trenzado. Le seguirá un steak tartar y tartar de tomate, junto a Vidonia, antes de dar paso al foie con flor de alcachofa y lardo, maridado con Vidonia VP.
La lubina atlántica a la brasa con agua de Lourdes, tomates cherry al ajillo y escaldón de gofio se servirá con Cruz Santa. El recorrido continuará con el solomillo Wellington Taoro, con papas fritas, pimientos de Padrón y salsa de pimienta verde, junto a Las Suertes. Cerrará un suflé de chocolate.