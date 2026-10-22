Gran Hotel Taoro cumple un año reforzando el turismo y la vida social de Tenerife

Gran Hotel Taoro cumple su primer año desde su reapertura recuperando su protagonismo en la vida turística y social de Tenerife. Doce meses después de volver a abrir sus puertas, el histórico establecimiento del Puerto de la Cruz hace balance de una etapa marcada por la creación de empleo, la celebración de grandes acontecimientos y una propuesta que ha vuelto a acercarlo tanto al visitante como al público local.
Inaugurado en 1890 y considerado el primer gran hotel de lujo de España, fue pionero en situar al Puerto de la Cruz en el mapa del turismo internacional. Su regreso, más de un siglo después, ha permitido recuperar uno de los edificios más representativos de la isla y dar continuidad a su legado desde una mirada contemporánea.
El aniversario coincide, además, con una noticia especialmente significativa: la Guía Michelin incluye al Gran Hotel Taoro y a sus restaurantes LAVA y OKA entre los recomendados para la edición de 2027. Este respaldo refuerza su propuesta culinaria, posicionando a Gran Hotel Taoro como un destino gastronómico único en el norte de Tenerife. LAVA está liderado por Erlantz Gorostiza, chef reconocido con dos estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria, y OKA por Ricardo Sanz, referente de la cocina japonesa de autor en España.
Entre los datos más significativos de este primer año destaca la creación de 140 puestos de trabajo directos y un volumen similar de empleo indirecto. A ello se suma la actividad de su Centro de Congresos, que ha acogido reuniones empresariales, encuentros institucionales y eventos de proyección internacional. Entre ellos figuran el Congreso Iberoamericano de la MIPYME, con la participación de 14 ministros y viceministros de países latinoamericanos y europeos; Global MICE Forum y el Foro de los Mares. Esta programación refuerza la capacidad del Puerto de la Cruz para atraer a un perfil de visitante diferente al tradicional, vinculado al turismo de negocios y a experiencias de alto valor añadido.
La trayectoria de estos doce meses también ha recibido atención en el ámbito hotelero. Gran Hotel Taoro ha sido nominado a Mejor Nuevo Hotel en los Premios Condé Nast Traveler España 2026 y distinguido en los International Hotel Awards 2026 en categorías como Large Luxury Hotel for Spain y Classic/Heritage Hotel for Spain.
«Este primer año ha confirmado que recuperar Gran Hotel Taoro significaba mucho más que reabrir un hotel. Queríamos devolver a Tenerife un lugar que forma parte de su historia, pero hacerlo con una propuesta capaz de generar actividad, empleo y nuevas razones para venir al Puerto de la Cruz. El balance de estos doce meses nos anima a seguir creciendo, reforzando nuestra conexión con la isla y nuestra proyección internacional», señala Gustavo Escobar, director de Gran Hotel Taoro.
Un año después, el establecimiento vuelve a ser un lugar donde suceden cosas, con una agenda propia y una presencia renovada en la vida social de Tenerife.