Japón pone sus ojos en Canarias: 13 estudios de anime y videojuegos buscan alianzas

Proexca ha organizado una misión comercial en la que trece estudios de gran prestigio internacional visitan Canarias durante una semana para conocer de cerca el ecosistema de la imagen real, videojuego y animación y poder establecer alianzas estratégicas entre los estudios de ambos territorios.
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha recibido este mediodía a la delegación nipona en la sede de Presidencia. “Es un honor para nosotros contar estos días con ustedes en Canarias, visitando nuestro ecosistema y conociendo de cerca las ventajas que supone invertir en Canarias”, ha señalado. “Esta misión es importantísima porque las principales empresas del sector de los videojuegos, animación e imagen real están aquí y pueden conocer todo lo que Canarias puede ofrecerles para poder seguir creciendo y tejer alianzas estratégicas y futuros proyectos con los estudios canarios”, ha destacado.
La representante de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokyo, Asa Kanaseki, ha acompañado estos días al grupo y ha aplaudido la labor que lleva a cabo Proexca para impulsar esta industria que ayuda a la diversificación de la economía de las islas, aportándole conocimiento, innovación y talento. Señaló que para los estudios que han mostrado interés en Canarias, está siendo un descubrimiento todo el apoyo institucional a las empresas y también el nivel de los estudios que hay en Canarias. “Estamos encantados de estar aquí. Todos los estudios participantes en la misión vienen con una agenda de reuniones y con una estrategia clara para poder trazar alianzas de las que estamos seguros nacerán exitosos proyectos futuros”, ha añadido.
El estudio japonés de animación Ivi Dream Studio, instalado desde el 2024 en Gran Canaria, ha destacado a través de su CEO Hitoshi Saito las ventajas de trabajar desde Canarias y ha defendido el potencial geográfico y técnico de las islas para integrarse en esta industria globalizada, apostando por Canarias como puerta de entrada al mundo del anime.
La delegación completará esta semana una agenda de reuniones tanto institucionales como empresariales, ya que previamente han podido conocer a las empresas que conforman este ecosistema y seleccionarlas para mantener reuniones con objetivos ya claros.
El lunes, el grupo pudo visitar los enclaves más emblemáticos de la isla de Gran Canaria y mantener allí reuniones con los principales estudios de la isla y con representantes de la Zona Especial Canaria – ZEC. Además, han podido visitar los estudios y platós de grabación gestionados por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) junto al equipo técnico. Desde hoy el grupo visitará Tenerife y se reunirá con los estudios de esta isla. Mañana la delegación irá al Parque Científico y Tecnológico y mantendrán encuentros con las asociaciones regionales de videojuegos Acadevi y Arcadev, las Film Commission y el Clúster Audiovisual de Canarias, cerrando la misión con un networking de despedida en Foxter – Factoría de Innovación.
Esta misión tiene una visión 360º, ya que, por un lado, se trata de la promoción exterior de las empresas canarias de esta industria al poder tener reuniones con estas empresas y, por otro lado, se trata de atraer la inversión a través de estos estudios a Canarias, pudiendo acercarles la realidad de las islas y las ventajas que suponen para sus negociados.