Tenerife aparece en estos videojuegos: de una isla militar a una nevera

La isla de Tenerife ha servido de escenario, inspiración y hasta destino de vacaciones en distintos videojuegos internacionales. Su relieve volcánico ha dado forma a mapas de combate, sus carreteras han acogido carreras virtuales y su nombre aparece en historias ambientadas a miles de kilómetros de Canarias.
Algunas referencias son evidentes, como los circuitos que llevan el nombre de Tenerife en Asphalt 8: Airborne. Otras resultan más difíciles de identificar. Es el caso de los escenarios militares que reproducen la geografía de la Isla o de una nota escondida en la nevera de una vivienda finlandesa.
Las conexiones abarcan más de dos décadas de videojuegos y permiten distinguir tres formas de representar Tenerife: recrear su territorio, utilizarlo como inspiración o mencionarlo directamente dentro de una historia.
De Tenerife a un puerto espacial en ARC Raiders
Uno de los ejemplos más recientes aparece en ARC Raiders, el videojuego multijugador de Embark Studios lanzado en 2025. Uno de sus escenarios, conocido como Spaceport —puerto espacial—, está construido a partir de la geografía de Tenerife.
No es una teoría de los jugadores. Patrick Söderlund, responsable de Embark Studios, confirmó en una entrevista con GamesBeat que su equipo utilizó datos topográficos de Google Maps y fotografías tomadas durante una visita a la Isla para diseñar el entorno.
Los desarrolladores documentaron formaciones rocosas y elementos del paisaje que después incorporaron al escenario virtual. El resultado es un territorio transformado en una instalación futurista, donde los jugadores exploran instalaciones abandonadas y se enfrentan a amenazas mecánicas y a otros supervivientes.
La recreación no pretende reproducir Tenerife de forma exacta, pero su terreno real fue la base para construir uno de los mapas del videojuego.
Una isla militar que nació en 2001 y regresó en 2025
La relación de Tenerife con los videojuegos militares comenzó mucho antes. En 2001, Bohemia Interactive publicó Operation Flashpoint: Cold War Crisis, un simulador bélico que incluía una isla ficticia llamada Kolgujev.
El territorio estaba basado en la forma y la topografía de Tenerife, aunque sus dimensiones y características se modificaron para adaptarlo al videojuego. La conexión figura en la documentación de la comunidad oficial de Bohemia Interactive.
Más de dos décadas después, la desarrolladora recuperó ese escenario en Arma Reforger. La nueva versión de Kolguyev llegó el 30 de octubre de 2025, con una ambientación muy distinta de la Isla real: instalaciones militares soviéticas, minas abandonadas, bosques de coníferas y un volcán inactivo.
El guiño geográfico se mantiene bajo esa transformación. De hecho, DIARIO DE AVISOS ya explicó la relación de este escenario militar con Tenerife en una información publicada el 12 de octubre de 2026.
Asphalt 8: carreras por el Teide y entre dragos
En Asphalt 8: Airborne, la presencia de Tenerife es mucho más explícita. Gameloft incorporó en 2015 una localización ambientada en la Isla con cuatro trazados diferentes.
Los circuitos reciben los nombres de Mount Teide, Dragon Tree, Cloud Nine y Sky Drop, referencias al volcán, el drago y las características del paisaje insular.
Los jugadores pueden conducir a gran velocidad entre carreteras sinuosas, paisajes volcánicos y tramos situados por encima de las nubes. El diseño también incorpora elementos reconocibles, como el entorno del Teide, el observatorio y formaciones rocosas.
La propia Gameloft confirma en su documentación de soporte la existencia de los cuatro circuitos de Tenerife. Se trata, por tanto, de una localización oficial del videojuego, no de un escenario creado posteriormente por aficionados.
My Summer Car: unos padres que están de vacaciones en Tenerife
Una de las referencias más curiosas aparece en My Summer Car, un simulador de mecánica y supervivencia ambientado en la Finlandia rural de 1995.
El protagonista es un joven que debe montar y reparar el viejo automóvil familiar mientras sus padres están ausentes. ¿Dónde se encuentran? De vacaciones en Tenerife.
El detalle aparece en una nota que han dejado pegada en la nevera de la vivienda. El mensaje incluye instrucciones domésticas y relacionadas con el automóvil, además de indicar que regresarán a Finlandia “cuando se aburran de Tenerife”.
La Isla no aparece físicamente en el juego, pero el viaje de los padres explica por qué el protagonista se queda solo y puede dedicar el verano a reparar su coche. Es una referencia pequeña, aunque importante para el punto de partida de la historia.
Del mito del Teide a las aventuras de Roblox
Las conexiones con Tenerife también alcanzan la mitología guanche. En 2024 se estrenó Guayota, una aventura de exploración y puzles desarrollada por Team Delusion y publicada por Dear Villagers.
El título toma su nombre de Guayota, figura de la mitología guanche vinculada al interior del Teide. Aunque el juego no recrea Tenerife, utiliza referencias culturales de las Islas para desarrollar una historia ambientada en la legendaria San Borondón.
Una representación más directa del Archipiélago se encuentra en Find the Seasouls, la experiencia creada por Turismo de Canarias para la plataforma Roblox.
En este videojuego, los usuarios recorren distintas Islas, incluida Tenerife, mientras buscan criaturas inspiradas en la fauna marina canaria. La propuesta reproduce elementos representativos de los territorios y combina exploración con contenidos sobre biodiversidad.
En agosto de 2026 incorporó, además, una actualización centrada en San Borondón, con nuevos escenarios, acertijos y referencias al patrimonio natural y cultural del Archipiélago.
Ubisoft llegó a Tenerife para exhumar los restos de Amaro Pargo
La relación de Tenerife con los videojuegos también protagonizó un episodio singular en 2013, cuando Ubisoft financió la exhumación de los restos del corsario tinerfeño Amaro Pargo para promocionar Assassin’s Creed IV: Black Flag, una de las entregas más conocidas y queridas de la saga.
La compañía francesa impulsó una investigación en colaboración con Arqueomedia y especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid. Los trabajos se realizaron en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna, donde reposaban los restos del corsario. El proyecto permitió estudiar su ADN y sus características físicas, además de identificar otros restos humanos en la cripta familiar.
Aunque Amaro Pargo no llegó a convertirse en un personaje del videojuego, la campaña vinculó la historia del navegante lagunero con una de las franquicias más populares de Ubisoft. El episodio fue recogido en su momento por DIARIO DE AVISOS, que también informó sobre los resultados de la investigación arqueológica.