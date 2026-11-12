La Policía Nacional alerta de una estafa en WhatsApp que llega desde tus propios contactos

La Policía Nacional ha advertido de una estafa en WhatsApp en la que los ciberdelincuentes utilizan cuentas de personas conocidas para solicitar transferencias de dinero. El engaño resulta especialmente difícil de detectar porque los mensajes aparecen en las conversaciones habituales, con el mismo número de teléfono y sin necesidad de que el estafador se presente como un contacto nuevo.
El aviso ha ganado repercusión tras difundirse en redes sociales el testimonio de la creadora de contenido Teresa Bas, quien asegura haber recibido una petición de 1.468 euros desde la cuenta de WhatsApp de una amiga. Según su relato, acababan de mantener una conversación cuando recibió el mensaje fraudulento.
La creadora de contenido decidió llamar a su amiga antes de realizar la transferencia. Fue entonces cuando, según explica, ambas comprobaron que la titular de la cuenta no había enviado aquella solicitud.
El caso ha sido analizado por los verificadores de Maldita.es y VerificaRTVE, que confirman la existencia de este tipo de fraude, aunque no se ha podido determinar cómo se produjo el acceso a la cuenta en el episodio concreto relatado por Bas.
Cómo funciona la estafa de WhatsApp que suplanta a tus contactos
La particularidad de esta modalidad de fraude es que el mensaje procede de una cuenta auténtica de WhatsApp que ha sido comprometida.
No se trata de que un delincuente consiga introducirse desde fuera en una conversación privada sin más. Lo que sucede es que logra controlar la cuenta de otra persona y utiliza su identidad para contactar con familiares, amigos o conocidos.
Por eso, cuando la víctima recibe un mensaje, este aparece en el chat de siempre, con el nombre y el número que tiene guardados en su agenda.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha documentado diferentes mecanismos mediante los que los delincuentes pueden hacerse con el control de una cuenta.
Uno de los más conocidos consiste en engañar al usuario para que facilite el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS. Con ese código, los atacantes pueden registrar la cuenta en otro dispositivo y hacerse pasar por su propietario.
Otra técnica, conocida como ‘ghostpairing’, utiliza enlaces fraudulentos que conducen a páginas falsas. Mediante este procedimiento, el ciberdelincuente puede conseguir que la víctima vincule su cuenta a un dispositivo ajeno.
En este segundo supuesto, el propietario puede seguir utilizando WhatsApp con normalidad mientras otra persona accede a conversaciones y envía mensajes en su nombre.
La petición de 1.468 euros que hizo saltar las alarmas
En el vídeo difundido en redes sociales, Teresa Bas explica que recibió una petición de dinero desde el chat de una amiga llamada Susana.
Según su testimonio, el mensaje solicitaba una transferencia de 1.468 euros con el argumento de que su amiga había superado un límite bancario.
La solicitud apareció en la misma conversación que ambas habían mantenido momentos antes, una circunstancia que podía hacerla parecer legítima.
Sin embargo, Bas sospechó de la petición y decidió llamar a su amiga para comprobarla. Según relata, la conversación telefónica permitió descubrir que ella no había solicitado el dinero.
La Policía Nacional ha señalado en sus redes sociales que ha recibido numerosas denuncias relacionadas con este procedimiento.
Aunque el mecanismo de suplantación está documentado, no se ha confirmado qué técnica concreta se utilizó en el caso descrito por la creadora de contenido.
Cómo evitar que te estafen desde el WhatsApp de un conocido
La Policía Nacional y el INCIBE recomiendan extremar las precauciones ante cualquier petición inesperada de dinero, incluso cuando proceda de un contacto de confianza.
Una de las principales recomendaciones es llamar directamente a la persona que solicita la transferencia para confirmar que realmente necesita esa ayuda.
También aconsejan adoptar varias medidas de seguridad:
- Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, desde los ajustes de la aplicación.
- Revisar los dispositivos vinculados a la cuenta y cerrar cualquier sesión desconocida.
- No compartir los códigos de verificación recibidos por SMS, aunque los solicite un conocido.
- Desconfiar de enlaces inesperados que pidan iniciar sesión, introducir códigos o vincular dispositivos.
- Evitar realizar transferencias urgentes sin comprobar previamente la identidad del destinatario.
Este fraude se diferencia de la conocida estafa del ‘Hola, mamá, tengo un número nuevo’. En aquella modalidad, los delincuentes contactan desde un teléfono desconocido y fingen ser un familiar.
En cambio, en los casos de cuentas comprometidas, los mensajes pueden proceder del número auténtico de la persona suplantada, lo que dificulta detectar el engaño.
Qué hacer si alguien ha robado tu cuenta de WhatsApp
Si una persona descubre que un desconocido está utilizando su cuenta, WhatsApp recomienda intentar recuperarla mediante un nuevo registro de su número de teléfono.
Para ello, debe solicitar el código de verificación de seis dígitos que recibe mediante SMS o llamada e introducirlo en la aplicación.
Según explica la propia plataforma en su centro de ayuda, completar este procedimiento permite cerrar las sesiones asociadas a la cuenta, incluida la del intruso.
Posteriormente, es importante revisar los dispositivos vinculados y activar las medidas adicionales de seguridad.
También resulta conveniente avisar a familiares y amigos para que desconfíen de cualquier petición de dinero que hayan podido recibir desde la cuenta comprometida.
Quienes necesiten asesoramiento pueden acudir al servicio gratuito de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, disponible a través del 017.