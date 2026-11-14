La lucha canaria da el salto a la realidad virtual: así es el nuevo videojuego

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, presentó este sábado un videojuego de realidad virtual diseñado para acercar los juegos y deportes tradicionales del archipiélago a las nuevas generaciones. La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Clúster de la Industria del Deporte de Canarias, propone una experiencia inmersiva en la que los participantes pueden poner a prueba sus conocimientos sobre estas disciplinas mientras compiten con otros jugadores.
El proyecto pretende aprovechar las nuevas tecnologías con el objetivo de despertar el interés de los más jóvenes por el patrimonio deportivo de las islas, combinando el entretenimiento propio de una actividad lúdica con el aprendizaje. Así, la idea nace con el objetivo de llegar, a medio plazo, a incorporarse a los centros educativos de las islas como recurso complementario para el conocimiento y la divulgación de los deportes tradicionales.
El funcionamiento del videojuego se basa en una competición de preguntas y respuestas entre dos participantes, quienes deben demostrar sus conocimientos y rapidez para superar a su rival. Después de cada respuesta, además, el sistema proporciona una explicación didáctica que permite ampliar conocimientos. De esta forma, el juego también se convierte en una oportunidad para aprender.
La competición tiene lugar en un terrero de lucha virtual, a elección de los jugadores, quienes también podrán configurar la equipación que vestirán. No es el único parámetro configurable. El videojuego cuenta con dos modalidades: una de entrenamiento, que permite practicar y adquirir conocimientos de forma individual, y otra de torneo, en la que los participantes compiten entre sí y afrontan distintos niveles de dificultad, incluidas preguntas que no aparecen durante la fase de preparación.
500 preguntas
El juego cuenta en su memoria con un banco de medio millar de preguntas, originales y validadas por profesionales de los juegos y deportes tradicionales de las islas, incluyendo la docena de modalidades recogidas en el artículo 27 de la Ley 1/2019, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias: arrastre canario, bola canaria, calabazo canario, carros de madera canarios, juego del palo canario, levantamiento del arado canario, levantamiento y pulseo de la piedra canario, lucha canaria, lucha del garrote canario, pelota mano canaria, salto del pastor canario y vela latina canaria, tanto de botes como de barquillos.
Más allá de su aplicación en realidad virtual, el banco de preguntas constituye también un recurso divulgativo que podría aprovecharse en otros formatos. En este sentido, la Consejería y el Clúster estudiarán nuevas posibilidades para adaptar los contenidos a diferentes herramientas educativas y ampliar su alcance.
Además de su incorporación a los centros educativos del archipiélago, entre las posibilidades que se están valorando figura también la organización de una competición anual entre estudiantes de distintos centros educativos, que permita trasladar el formato del videojuego a una experiencia compartida y fomentar el interés por estas disciplinas entre la población escolar.