Los Pecos han anunciado este martes su despedida de los escenarios tras casi 50 años de carrera, con el lanzamiento de un disco el próximo 27 de noviembre y una última gira por España que arrancará en junio del próximo año y pasará por Gran Canaria y Tenerife.
“Ha llegado el momento de cerrar nuestra etapa profesional de las giras”, ha afirmado el vocalista Javier Herrero en declaraciones recogidas por su oficina, convencido de que “se apagan los focos de este ciclo, pero las canciones quedan para siempre”.
La decisión, según indica la nota de prensa, llega tras la gira de reencuentro que realizaron en 2025 los dos hermanos Herrero, Javier y Pedro, titulada ‘Dos voces y una historia’ y con el objetivo de celebrar sus 45 años en la música.
Fruto de aquellos conciertos llegará en unos días el álbum ‘Dos voces y una historia en directo’, que reúne once canciones emblemáticas de su repertorio grabadas en vivo.
GIRA DE DESPEDIDA
El 5 de junio arrancará la citada gira de despedida en Salamanca (Enjoy Multiusos). Le seguirán “shows” en Mérida (Teatro Romano, 6 de junio), Córdoba (Córdoba Live, 19 de junio), A Coruña (Coliseum, 2 de julio) y la localidad jienense de Úbeda (recinto ferial, 10 de julio).
Ya en agosto, pasarán por Fuengirola en la provincia de Málaga (Marenostrum, día 7), por la ciudad alicantina de Benidorm (Poniente Live, día 10), por El Puerto de Santa María, en Cádiz (Cabaret Festival, día 20), y por Albacete (plaza de toros, día 28).
Tendrán más citas en Andalucía, con sus conciertos en Sevilla (plaza de toros de La Maestranza, 4 de septiembre), Almería (plaza de toros, 11 de septiembre) y Granada (plaza de toros, 25 de septiembre).
También pasarán por Bilbao (Arena Miribilla, 2 de octubre), Murcia (plaza de toros, 9 de octubre), Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 20 de noviembre), Barcelona (Palau Sant Jordi, 28 de noviembre), Gran Canaria (10 de diciembre) y Tenerife (11 de diciembre), en estos casos en recintos aún por confirmar.
Por último, el 19 de diciembre actuarán en el Roig Arena de Valencia y el 26 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.
Las entradas se pondrán a la venta a partir del mismo día en el que salga a la venta su nuevo disco, el 27 de noviembre.
Un fenómeno musical que marcó una época
Pedro y Javier Herrero formaron su dúo a finales de los años 70 y pronto se convirtieron en un ‘fenómeno fan’ entre los más jóvenes con temas como ‘Esperanzas’, al que siguió un primer disco, ‘Concierto para adolescentes’, producido por Juan Pardo y éxito de ventas con canciones como ‘Acordes’.
Más eco aún encontró ‘Háblame de ti’, probablemente su canción bandera, que apareció en su segundo disco, ‘Un par de corazones’ (1979), al que siguieron con una repercusión similar ‘Siempre Pecos’ (1980) y ’20 años’ (1980).
Con la nueva década su fórmula romántica pareció decaer sin embargo entre los gustos generales, como se vio en la venta de discos como ‘Por arte de magia’ (1984). Por ello, en 1986 entraron en un paréntesis de actividad hasta la publicación en 1993 del álbum ‘Por arte de magia’.
Pese a su vuelta, nunca volvieron a repetir las cifras de su primera etapa con sus lanzamientos e incluso volvieron a abrir un paréntesis más largo entre 2012 y 2024, fecha en la que anunciaron la citada de gira de reencuentro que reunió a unas 200.000 personas en sus conciertos, según cifras de su oficina.