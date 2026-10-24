Dos puntales de lucha canaria, suspendidos tras un control antidopaje

El Comité de Disciplina de la Federación de Lucha Canaria ha suspendido cautelarmente las licencias de los puntales Mamadou Cámara y Marcial Viñoly, por resultados “adversos” en un control antidopaje.
La Federación de Lucha Canaria ha hecho pública esta medida en un comunicado en el que precisa que se trata por ahora de una decisión provisional, pero no revela a qué motivo se debe.
Sin embargo, según han confirmado a EFE fuentes directamente implicadas en la supervisión de la competición, a Cámara y Viñoly se los aparta cautelarmente de los terreros tras comunicar la Comisión Antidopaje de Canarias que habían ofrecido resultados “adversos” en controles realizados hace unos meses.
Comunicado de la Federación de Lucha Canaria
El ente federativo remarca que estas suspensiones “no constituyen una sanción, no implican una declaración de responsabilidad y no prejuzgan el sentido de la resolución” que, en su momento, ponga fin a los respectivos expedientes disciplinarios.
“La Federación de Lucha Canaria realiza esta comunicación en cumplimiento de su deber de información institucional y con pleno respeto a las garantías del procedimiento, a los derechos de las personas afectadas y al principio de presunción de inocencia”, asegura el comunicado..
Según las fuentes consultadas por EFE, en este momento se está a la espera de que la muestra B del control practicado a uno de los puntales confirme o desmienta el positivo por dopaje, un resultado definitivo que debería estar disponible la próxima semana.
El otro implicado ha rehusado pedir el segundo análisis y ha aceptado el resultado adverso de la primera prueba, han traslado las mismas fuentes.