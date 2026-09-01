La lucha canaria recupera los controles antidopaje: 6 de las 28 muestras analizadas dieron resultado adverso

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha reforzado durante el último año las actuaciones de formación, prevención y control antidopaje en la lucha canaria, dentro del proceso iniciado para recuperar y consolidar estas políticas en el deporte vernáculo.
La Comisión Antidopaje de Canarias presentó este martes el balance del trabajo desarrollado desde la reactivación de estas actuaciones, en un acto celebrado en la sede de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Comisión, Antonio Ramos Gordillo, fue el encargado de exponer los principales resultados, acompañado por la también integrante del organismo Lidia Suárez.
El trabajo desarrollado, en colaboración con la Dirección General de Deportes Autóctonos y la Federación de Lucha Canaria, ha tenido como principal objetivo incrementar la información y la formación de deportistas y clubes, fomentar la prevención y recuperar progresivamente los controles antidopaje en la competición.
La Comisión Antidopaje de Canarias está integrada por profesionales del ámbito médico y deportivo. Junto al propio Antonio Ramos Gordillo, doctor en Medicina, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, forman parte del organismo Almudena Rivera, doctora en Medicina y jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno; Lidia Suárez, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte; y Norberto Marrero, doctor en Medicina, profesor titular jubilado de la Universidad de La Laguna y director técnico de la Federación de Lucha Canaria.
En este sentido, Ramos Gordillo destacó que “la principal herramienta que tenemos frente al dopaje es la prevención, y para prevenir es fundamental que nuestros deportistas estén bien informados y conozcan tanto sus derechos como sus responsabilidades”. “Nuestro objetivo debe ser proteger la salud de los luchadores y luchadoras y garantizar que puedan competir en condiciones de igualdad y dentro de los valores que siempre han caracterizado a la lucha canaria”, añadió.
El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias subrayó además que la recuperación de los controles “es una parte necesaria de todo este proceso, pero debe ir acompañada siempre de formación y concienciación”. “Queremos que el deportista sepa qué puede consumir, dónde puede consultar sus dudas y cuáles pueden ser las consecuencias de utilizar determinadas sustancias, incluso cuando se hace por desconocimiento”, explicó.
Formación
Uno de los principales ejes de este trabajo ha sido la formación. Entre febrero y abril de 2025 se desarrolló un programa de charlas sobre antidopaje y uso de sustancias prohibidas en la lucha canaria que recorrió todas las islas, con sesiones dirigidas a acercar a los participantes las principales obligaciones y responsabilidades asociadas a la normativa antidopaje.
Esta labor busca que luchadores y luchadoras dispongan de la información necesaria para prevenir conductas de riesgo, especialmente en cuestiones relacionadas con el consumo de medicamentos y sustancias que pueden contener principios activos prohibidos.
En este sentido, durante las sesiones se ha incidido en la responsabilidad de cada deportista sobre las sustancias que entran en su organismo y en la importancia de consultar previamente herramientas como NoDopApp y NoDopWeb ante cualquier duda relacionada con medicamentos o principios activos.
El proceso de recuperación de la actividad antidopaje también ha incluido la coordinación con la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD). Representantes del Gobierno de Canarias mantuvieron en octubre de 2025 una reunión de trabajo con este organismo, mientras que en diciembre de ese mismo año se formalizó un convenio de colaboración entre la Federación de Lucha Canaria y la CELAD.
Controles recuperados
La formación y la prevención se han complementado con la recuperación de los controles antidopaje en la lucha canaria. Durante este periodo se programaron 36 pruebas, de las que finalmente pudieron realizarse veintiocho. Las ocho restantes tuvieron que suspenderse por circunstancias ajenas a la planificación: cuatro debido a la tormenta Therese y otras cuatro por el cierre de un aeropuerto.
De las veintiocho muestras analizadas, veintidós arrojaron resultado negativo y seis presentaron resultados adversos. Las muestras fueron remitidas a laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje, veinte de ellas a Madrid y ocho a Barcelona.
La recuperación de los controles completa así una estrategia que combina información, prevención y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa antidopaje y contribuir a una práctica de la lucha canaria basada en la protección de la salud de sus deportistas y en el juego limpio.