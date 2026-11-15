El equipo Las Cumbres brilla en el cierre de la temporada de raid ecuestre con una victoria y un título nacional

El equipo Las Cumbres, del Centro Hípico Delnorte, con sede en El Sauzal, volvió a demostrar su excelente nivel competitivo durante el XXX Raid Club Hípico Centro de Tenerife, disputado este fin de semana y con el que se puso el broche final a la temporada de raid ecuestre 2026. La competición, celebrada en unas condiciones meteorológicas favorables y con una destacada organización, dejó importantes resultados para los representantes del conjunto norteño, que despidieron el año deportivo con una victoria, varios puestos de honor y un título nacional.
La actuación más sobresaliente llegó en la prueba CEN* de 80 kilómetros, en la que Jonathan Ramos, a lomos de Joima, se alzó con una brillante victoria tras completar una exigente competición en la que el binomio exhibió una extraordinaria compenetración y resistencia. Especialmente destacable fue su rendimiento en la última etapa, en la que alcanzó una velocidad media de 23 kilómetros por hora. El excelente estado físico del caballo al término del recorrido le valió, además, el reconocimiento de la comisión veterinaria, que le concedió el premio a la Mejor Condición.
La segunda posición fue para Jeremías Marrero, montando a Corasao, mientras que Samuel Santos, con Malibú 50%, completó el podio al conquistar la medalla de bronce. Este último resultado tuvo un significado especial para el jinete del equipo Las Cumbres, ya que le permitió proclamarse campeón de la Liga Nacional CEN*, culminando así una temporada de notable regularidad y excelentes resultados deportivos.
La representación del Centro Hípico Delnorte también dejó su huella en las restantes categorías. En la prueba CEN0* de 80 kilómetros, disputada bajo la modalidad de velocidad controlada, Yaiza Vera, montando a Orión, completó satisfactoriamente el recorrido y obtuvo una meritoria séptima posición, confirmando la buena preparación del binomio.
Por su parte, Nicolle Rodríguez, con Val Orgaz, consiguió una destacada cuarta plaza en la competición de 40 kilómetros, quedándose a las puertas del podio y contribuyendo al positivo balance colectivo de la formación.
Con estos resultados, el equipo Las Cumbres cierra la temporada 2026 consolidando su presencia entre los conjuntos destacados del raid ecuestre, una disciplina que exige una estrecha compenetración entre jinete y caballo y en la que la resistencia, la preparación física y el bienestar de los animales resultan determinantes. El triunfo de Jonathan Ramos, el título nacional conquistado por Samuel Santos y las buenas actuaciones del resto de los integrantes del equipo ponen el mejor colofón a un año de intensa actividad deportiva para el Centro Hípico Delnorte.