Chema y Leo, el gran triunfo de la complicidad intergeneracional

Experiencia y juventud nunca combinaron mal. Chema Sans y Leo Calasanzio llevan ya bastante tiempo unidos por el golf. Sans, uno de los responsables del emergente proyecto del campo de Golf del Sur, comparte mucho de su día a día con Leo Calasanzio, campeón de España alevín y gran promesa del golf tinerfeño.
Sobre las calles, los bunkers o los greenes del campo sanmiguelero han forjado una amistad sana y bonita con el golf como denominador común y esa complicidad se vio reflejada en un gran resultado en el pasado Campeonato de Canarias Mid-Amateur celebrado precisamente en Golf del Sur.
En el renovado recorrido sureño se dieron cita los mejores jugadores amateurs de Canarias con edad superior a los 25 años. El límite dejaba fuera del listado de jugadores a Leo Calasanzio que con su hándicap 8 ya compite con jugadores que mayor edad y menor hándicap.
Chema y Leo encontraron una fórmula para que el jovenzuelo pudiera estar sobre el campo durante el fin de semana que duró el torneo. Leo sería su caddie. Lo que pasó después es una de esas bonitas historias que deja el deporte.
“Durante todo el fin de semana Leo me ayudó mucho, sobre todo en la parte psicológica, porque cuando estuve pasando algún momento de bache durante las vueltas él estaba ahí dándome ánimos”, recordaba Sans, que reconocía que “cuando uno juega en casa tiene más presión y hay veces en que lo empiezas a ver más negro de lo que es y ahí estuvo Leo apoyando, sobre todo en un primer día donde hicimos el par en la primera vuelta y acabamos más seis en la segunda”.
“El segundo día fue al revés, en la primera vuelta no salía nada, estaba pateando mal pero Leo me siguió dando muchos ánimos para jugar mucho mejor en la segunda vuelta y acabar los últimos ocho hoyos bajo par”, señalaba Sans. Esos dos recorridos le dieron el título en la categoría sénior y lo dejaron cuarto en la clasificación absoluta.
Como el propio Sans confirmaba, no es fácil tener esa madurez y el nivel de concentración a los 11 años para desarrollar una labor tan delicada como la de caddie, pero el joven Leo cumplió con creces.
“Leo me ayudó mucho a la hora de calcular las distancias, hicimos un gran trabajo de equipo, intercambiando impresiones sobre cómo jugar los hoyos, trazando una estrategia”, reseñaba el campeón senior del torneo que alababa “el buen carácter” de su acompañante y su capacidad para “no desanimarse” en los fallos. Su inteligencia fue clave y la pareja no descarta repetir experiencia… pero al revés, con Leo como jugador.