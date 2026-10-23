Hospital Quirónsalud Costa Adeje volverá a velar de la salud de los participantes de la Fedola Family Run

El Hospital Quirónsalud Costa Adeje vuelve a mostrar su compromiso con la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables como Servicio Médico Oficial de la Fedola Family Run, una cita deportiva y solidaria que reúne a corredores, familias y aficionados al deporte en el sur de Tenerife.
El hospital será el encargado de velar por la seguridad sanitaria de los participantes durante la celebración de la prueba, poniendo a disposición de la organización los recursos asistenciales previstos para atender las posibles incidencias médicas que puedan producirse durante la jornada.
Además, Hospital Quirónsalud Costa Adeje contará con una carpa informativa y sanitaria desde la que ofrecerá atención a los participantes e información sobre los servicios médicos del hospital, reforzando así su cercanía con la población y su implicación en las actividades deportivas y sociales de la isla.
Una carrera para disfrutar del deporte en familia
La Fedola Family Run se ha consolidado como una cita que va más allá de la competición deportiva, al reunir en un mismo evento a corredores experimentados, aficionados, niños y familias que comparten una jornada de actividad física, convivencia y solidaridad.
La prueba contempla recorridos de 5 y 10 kilómetros, que combinan tramos de asfalto y arena a lo largo del litoral de Costa Adeje, así como modalidades adaptadas a la participación de niños y familias. A estas propuestas se suma una caminata solidaria que permite disfrutar del evento sin necesidad de correr, favoreciendo la participación de personas con diferentes edades y niveles de preparación física.
El deporte también es solidaridad
Uno de los aspectos más destacados de la Fedola Family Run es su vertiente solidaria. La recaudación de la carrera se destina a apoyar la labor de la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, la Asociación de Reinserción Social Anchieta y la Asociación de Asistencia Nahia, entidades que desarrollan una importante labor social.
De esta manera, la iniciativa une la promoción de la actividad física con el apoyo a colectivos y proyectos sociales, demostrando que el deporte puede convertirse también en una herramienta de participación, integración y solidaridad.
Quirónsalud, comprometido con la salud y el deporte
En la actualidad, el Grupo es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. Además, mantiene una estrecha colaboración con numerosos clubes españoles de fútbol, baloncesto y rugby.
Esta trayectoria se completa con la asistencia sanitaria prestada en algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en España durante los últimos años. Entre ellos se encuentran las últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis que se disputaron en nuestro país, así como citas de referencia internacional como el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otras.
Quirónsalud en Canarias
Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Santa Cruz, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 6 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Icod y Puerto de La Cruz
Sobre Quirónsalud
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (quince de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.