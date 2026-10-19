El CD Tenerife no pasa del empate (1-1)

El CD Tenerife sumó un punto este lunes en su visita a Balaídos tras empatar (1-1) frente al Celta Fortuna, en un encuentro de LaLiga Hypermotion en el que el conjunto gallego llevó la iniciativa durante buena parte del partido, aunque los blanquiazules lograron mantener el equilibrio en el marcador.
El equipo tinerfeño tuvo que hacer frente a un rival que disfrutó de mayor posesión y acumuló más remates, pero consiguió cerrar el encuentro con un reparto de puntos que refleja la igualdad del resultado, pese a las diferencias estadísticas entre ambos conjuntos.
El Celta Fortuna terminó el partido con un 55% de posesión, frente al 45% del Tenerife, y realizó 14 disparos, por los nueve del conjunto visitante. Sin embargo, la diferencia se redujo en los remates entre los tres palos, con cuatro para los gallegos y tres para los blanquiazules.
El Celta Fortuna llevó la iniciativa
El filial celeste mostró una mayor presencia con balón y completó 417 pases de los 483 que intentó, alcanzando una precisión del 86%. Por su parte, el Tenerife registró 305 pases acertados de 383 intentados, con una efectividad del 80%.
Estos números reflejan el mayor protagonismo del conjunto local en la circulación del balón, mientras que el equipo visitante tuvo menos posesión y buscó aprovechar sus acciones ofensivas.
En cuanto a las llegadas, ambos equipos dispusieron de cuatro saques de esquina, una estadística que evidencia que el Tenerife también consiguió generar situaciones de ataque, aunque con menor volumen de disparos.
Bajo palos, el guardameta blanquiazul realizó tres intervenciones, mientras que el portero del Celta Fortuna completó dos paradas.
Un partido disputado y con numerosas faltas
El encuentro también estuvo marcado por las interrupciones y la intensidad en las disputas. El Celta Fortuna cometió 20 faltas, ocho más que el Tenerife, que terminó el partido con 12 infracciones.
El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas, tres para los futbolistas del conjunto gallego y dos para los visitantes, sin que se registraran expulsiones.
Por otra parte, el Tenerife cayó cuatro veces en fuera de juego, mientras que el Celta Fortuna no registró ninguna acción de este tipo.
El Tenerife encadena otro empate
Con este resultado, el conjunto dirigido por Álvaro Cervera encadena su segundo empate consecutivo, después del 1-1 registrado ante el Girona en el Heliodoro Rodríguez López en la jornada anterior.
El punto obtenido en Balaídos permite al Tenerife alcanzar los 13 puntos tras diez jornadas disputadas, aunque prolonga su racha sin conocer la victoria. Su último triunfo liguero llegó el 13 de septiembre, cuando se impuso al Leganés por 2-0.
Además, el equipo blanquiazul sigue sin conseguir una victoria en sus enfrentamientos a domicilio ante el filial celeste, al que tampoco pudo derrotar en sus dos visitas anteriores.
El próximo compromiso liguero del Tenerife será el domingo 25 de octubre, cuando visitará al Sabadell, en una nueva oportunidad para recuperar la senda del triunfo.