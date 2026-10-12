El Centro Hípico del Norte brilla en el Campeonato de Canarias de Salto de Obstáculos

El Centro Hípico Onira, situado en Buzanada, en el sur de Tenerife, acogió este pasado fin de semana el Campeonato de Canarias de Salto de Obstáculos, una de las grandes citas del calendario ecuestre regional, que reunió a más de un centenar de binomios llegados de distintos puntos del Archipiélago.
Tras los controles veterinarios celebrados el jueves 8 de octubre, las pruebas se desarrollaron durante tres intensas jornadas, de viernes a domingo, en las que los mejores jinetes y amazonas de Canarias compitieron por los títulos autonómicos en las diferentes categorías.
Entre los protagonistas destacó, un año más, el Centro Hípico Delnorte, cuyos representantes consiguieron subir al podio tanto en las clasificaciones individuales como en la competición por equipos.
Lucía Aguilar, montando a Malibu, conquistó la medalla de bronce en la categoría de 0,70 metros, después de completar una destacada actuación en el cómputo de las tres jornadas.
Por su parte, Jonathan Ramos, a lomos de Fast and the Furius, logró otro meritorio bronce en la categoría absoluta de 1,30 metros, considerada la prueba reina del campeonato. Su victoria en la jornada del sábado resultó decisiva para alcanzar la tercera posición de la clasificación general, en un podio que completaron Gonzalo Cardona, medalla de oro, y Aithami Pérez, plata.
Los éxitos del Centro Hípico Del Norte se completaron con la medalla de plata por equipos, conseguida por la formación integrada por Ana Betencor, Carla Pérez, Gabriela Cerbourin, Jonathan Ramos y Maximino Alonso.
El campeonato concluyó tras tres jornadas de intensa competición, marcadas por el alto nivel deportivo, la convivencia entre participantes de distintas edades y un excelente ambiente entre los aficionados a la hípica, que volvieron a disfrutar en Tenerife de una de las principales citas del salto ecuestre canario.