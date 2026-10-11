El Güímar le da la vuelta la eliminatoria en la primera parte (3-2)

Como se podía esperar, el duelo eliminatorio fue disputado, competido y duro desde el minuto inicial. El equipo madrileño empezó teniendo más presencia en el área tinerfeña, llegando incluso a marcar Altozano, aunque en posición antirreglamentaria. El jugador del Sporting Hortaleza remató solo al segundo palo y el asistente apreció claramente el fuero de juego que invalidó la acción.
Muy pronto el Güímar empezó a carburar ya demostrar su enorme superioridad sobre el terreno de juego. Los de Aythami Díaz reclamaron penalti en el minuto 13 en una caída de Denzel en el área madrileña.
Cumplido el primer cuarto de hora de encuentro, Said apareció en escena para echarse al conjunto güimarero a la espalda. En el 17, el punta local mandó a las nubes una clara ocasión de gol. Fue el aviso de lo que pasaría solo dos minutos después.
En el 19, una recuperación en la medular sirvió para que Said, rodeado de tres rivales, maniobrara a la perfección en la frontal y sacase un disparo abajo seco que se coló por el palo corto de la portería defendida por Gonzalo. 1-0 y el Güímar había logrado lo más complicado, igualar la eliminatoria.
En el minuto 22, Said lo volvió a intentar con un balón que se fue por arriba. Lo mismo poco después con otro disparo del mismo protagonista que se fue buscando la cruceta.
En el 32, Said logró darle la vuelta al marcador marcardo el 2-0. Tiro raso del atacante güimarero que ponía en ventaja a su equipo.
En el 36, el Güímar rozó el el 3-0 con una serie de remates, incluido un remate al larguero.
Fruto de la intensidad del duelo, Joel, Javi Torres e Ibra Ramos fueron amonestados. Del Sporting Hortaleza, ninguno