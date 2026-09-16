El Open Ciudad de La Laguna alcanza su 44.ª edición con el talento canario como protagonista

Pablo Pérez Ramos, Gabriela Paun y Roberto Pérez Socas son las primeras participaciones confirmadas para una cita que se disputará del 8 al 17 de octubre en la Casa de Venezuela y repartirá 6.000 euros en premios
El tenis canario volverá a tener una de sus citas clásicas este otoño. El Open de Tenis Ciudad de La Laguna celebrará del 8 al 17 de octubre de 2026 su 44.ª edición, una cifra que habla por sí sola de la trayectoria de un torneo que se ha ganado un espacio propio dentro del calendario deportivo de las islas.
Las pistas de la Casa de Venezuela, en San Cristóbal de La Laguna, volverán a ser el escenario de una competición de ámbito nacional y puntuable para el Ranking Nacional de la Real Federación Española de Tenis (RFET).
La organización trabaja ya en la configuración de los cuadros absoluto masculino y femenino, y las primeras confirmaciones apuntan alto. Pablo Pérez Ramos, Gabriela Paun y Roberto Pérez Socas estarán en una edición que tendrá en el buen momento del tenis canario uno de sus principales reclamos.
No es casualidad. Los tres llegan después de firmar resultados importantes fuera de las islas y de dar pasos firmes en competiciones internacionales.
Igualdad de premios en los cuadros masculino y femenino
El Open repartirá un total de 6.000 euros en premios, divididos de forma idéntica entre ambas categorías.
Habrá 3.000 euros para el cuadro masculino y otros 3.000 para el femenino, mientras que el campeón y la campeona recibirán 1.000 euros cada uno.
La apuesta por la igualdad se mantiene así en una competición que busca seguir creciendo sin perder su esencia: un torneo abierto, competitivo y estrechamente ligado al desarrollo del tenis en Canarias.
Pablo Pérez Ramos, en un gran momento
Uno de los nombres a seguir será el del tinerfeño Pablo Pérez Ramos, que está completando una temporada 2026 de clara progresión en el circuito ITF.
En individuales ha disputado dos finales en torneos M15, celebrados en Kayseri, Turquía, y Castelo Branco, Portugal, además de alcanzar las semifinales del M25 de Martos.
En dobles también ha dejado resultados de mucho nivel. En Kayseri se proclamó campeón junto a Henry Jefferson, en una semana especialmente intensa en la que además consiguió acceder al cuadro individual desde la previa y enlazó siete victorias.
Después llegarían nuevos títulos en Castelo Branco y Dublín, además de dos triunfos consecutivos en torneos M15 disputados en Bali.
Su presencia en La Laguna será una oportunidad para verlo competir en casa, algo que siempre tiene un punto especial cuando hablamos de un jugador que viene creciendo fuera y vuelve ante su gente.
Gabriela Paun sigue dando pasos adelante
En el cuadro femenino, una de las grandes atracciones será Gabriela Paun.
La grancanaria, de solo 17 años, continúa dando forma a una trayectoria que ya cuenta con resultados muy destacados en categoría júnior.
En 2025 se proclamó campeona de España júnior con apenas 16 años y en 2026 añadió otro título internacional a su palmarés al conquistar el ITF J60 de Telde, el cuarto de su carrera en esta categoría.
A ello se suman la final del ITF J100 de Lousada y los cuartos de final del J200 de Valencia, resultados que reflejan una evolución constante.
Además, su salto hacia el tenis profesional ya está en marcha. En julio de 2026 superó dos rondas de la previa y logró entrar en el cuadro principal del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas.
Paun llegará así a La Laguna en un momento muy interesante de su carrera, compaginando todavía su recorrido júnior con sus primeras experiencias en el circuito profesional.
Roberto Pérez Socas vuelve para defender el título
Otro de los grandes focos estará en Roberto Pérez Socas, vigente campeón del Open Ciudad de La Laguna.
El jugador canario regresará a la Casa de Venezuela con el objetivo de defender el título conseguido el pasado año y después de una temporada muy positiva.
En 2026 se proclamó campeón del ITF J100 de La Haya, alcanzó la final del ITF J300 de Plovdiv y, ya en categoría profesional, llegó a las semifinales del ITF M25 de Gijón durante el mes de septiembre.
A ello se suma su victoria en el Trofeo Gobierno de Canarias 2025 en categoría absoluta.
Su regreso añade un aliciente importante al cuadro masculino: vuelve el campeón, vuelve uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del Archipiélago y vuelve, además, con más experiencia internacional en las piernas.
Un torneo que ya forma parte de la historia del tenis canario
Cumplir 44 ediciones no es poca cosa.
El Open Ciudad de La Laguna se ha convertido con el paso de los años en una de las competiciones con mayor continuidad del tenis en Canarias. Una cita que ha servido de escaparate para jugadores consolidados, pero también como punto de encuentro para jóvenes que empiezan a asomar fuera de las islas.
La organización quiere mantener precisamente ese equilibrio: respetar la historia del torneo y, al mismo tiempo, impulsar una nueva etapa de crecimiento deportivo y organizativo.
La Federación Canaria de Tenis ya destacó en 2025 la trayectoria del Open y su peso dentro del calendario autonómico.
En el apartado económico, la dotación de 1.000 euros para cada campeón refuerza también la dimensión competitiva del torneo, aunque desde la organización se recuerda que la referencia a los baremos económicos utilizados por la RFET en su Circuito de Nacionales sirve únicamente para contextualizar el nivel de premios y no implica que el Open forme parte de dicho circuito.
Más ambición también fuera de las pistas
La edición de 2026 quiere dar un paso adelante también en todo lo que rodea a la competición.
La organización trabaja para reforzar la relación con patrocinadores, empresas y colaboradores, además de mejorar la experiencia del público durante los días de torneo.
En este apartado se ha incorporado Lis Peña, fundadora y directora de Sabores del Norte Canarias, que colaborará en la coordinación comercial y en el desarrollo de la experiencia del evento.
Su participación estará especialmente vinculada a la relación con marcas y empresas y a la jornada de finales, con la intención de generar activaciones, contenidos y espacios de encuentro más allá de la presencia habitual de patrocinadores.
Las finales, una jornada para disfrutar del tenis
La jornada de finales masculina y femenina será uno de los grandes momentos de esta 44.ª edición.
Además de la producción audiovisual profesional prevista, la organización prepara una celebración posterior concebida como un punto de encuentro entre jugadores, aficionados, patrocinadores, empresas, colaboradores y responsables del torneo.
Lis Peña participará también en el diseño y coordinación de esta experiencia post-finales, trasladando al evento su experiencia en proyectos gastronómicos y de organización.
La intención es sencilla: que el Open no sea únicamente una sucesión de partidos, sino también una cita capaz de generar ambiente, identidad y comunidad alrededor del tenis.
El cuadro sigue abierto a nuevas incorporaciones
Por ahora, Pablo Pérez Ramos, Gabriela Paun y Roberto Pérez Socas son los tres jugadores confirmados oficialmente.
La organización continúa trabajando en nuevas incorporaciones para completar los cuadros de 2026, aunque muchas de ellas dependerán de la evolución de los calendarios internacionales y de la situación competitiva de los jugadores en las próximas semanas.
Cada nueva participación se anunciará únicamente cuando esté cerrada.
El Project Manager del torneo, Carlos Emilio Palacio Canorea, resume así el espíritu de esta edición:
«Queremos que esta 44.ª edición combine el peso de la historia del Open con una evolución clara, tanto deportiva como de experiencia. Estamos trabajando para reunir un cuadro competitivo, con especial atención al talento canario que ya crece en circuitos internacionales, pero manteniendo el carácter abierto del torneo».
También pone el foco en el crecimiento del evento más allá de la propia competición:
«Queremos que las finales sean una jornada especial en torno al tenis. El objetivo es que esta edición marque un paso adelante y siente una base sólida para seguir haciendo crecer el Open en los próximos años».
Del 8 al 17 de octubre, la Casa de Venezuela volverá así a respirar tenis.
Será una edición con historia, con jugadores que vuelven a casa después de competir lejos, con talento joven y con ganas de seguir creciendo. Y, sobre todo, será otra oportunidad para comprobar que el tenis canario sigue produciendo nombres capaces de hacerse un sitio más allá de las islas.