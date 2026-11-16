La Travesía Playas de Papagayo bate récord con 450 nadadores y los triunfos de Carrascosa y Armas

La XVI edición de la Travesía Playas de Papagayo – Grand Hyatt Lanzarote Playa Dorada convirtió el litoral de Yaiza en una auténtica fiesta de la natación en aguas abiertas. Tomás Carrascosa y Marta Armas destacaron en la prueba de 4,5 kilómetros, en una jornada que combinó competición, inclusión y solidaridad.
Playa Blanca reúne a 450 participantes en una edición histórica
El sur de Lanzarote volvió a demostrar que es uno de los grandes escenarios para la práctica de deportes acuáticos. La XVI Travesía Playas de Papagayo – Grand Hyatt Lanzarote Playa Dorada, celebrada el pasado sábado 7 de noviembre, alcanzó una cifra récord de 450 nadadores inscritos, superando los registros de participación de ediciones anteriores.
La competición, organizada por B15 Active y la Asociación Cultural y Deportiva Aguas Abiertas de Lanzarote, reunió a deportistas de distintas edades y niveles en un programa que abarcó desde la exigente distancia de 4.500 metros hasta las pruebas infantiles, los relevos y la modalidad inclusiva.
El evento también tuvo relevancia dentro del calendario autonómico, al formar parte de la IX Copa Canaria de Aguas Abiertas de la Federación Canaria de Natación y del circuito de la XIII Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote 2026.
Carrascosa y Armas sobresalen en la distancia más exigente
La competición arrancó con una de las imágenes más características de esta travesía: cientos de nadadores desplazándose en barco desde Marina Rubicón hasta las playas de Papagayo, punto de partida de los 4,5 kilómetros.
A las 10:20 horas comenzó el recorrido hacia Playa Dorada, con los participantes afrontando una prueba de resistencia en uno de los entornos naturales más conocidos de Lanzarote.
Los primeros nadadores consiguieron alcanzar la meta en menos de una hora, reflejando el elevado nivel competitivo de esta edición.
En la clasificación masculina con neopreno, Tomás Carrascosa logró imponerse a sus rivales, con Raúl Fernández ocupando la segunda plaza y Raúl Toral completando las posiciones de podio.
La competición femenina con neopreno estuvo liderada por Nicole Molini, que consiguió la victoria por delante de Sarah Bonner y Silvia Gopar.
En la modalidad sin neopreno, Adrián Reino fue el vencedor masculino, seguido de Borja Estrada y Arnaldo Domínguez. Entre las mujeres, Marta Armas firmó una destacada actuación para hacerse con el primer puesto, acompañada en el podio por Sybille Bouchet y Laura García.
Los resultados confirmaron el nivel de una competición que cada año atrae a nadadores dispuestos a enfrentarse a un recorrido tan atractivo como exigente.
Diego Vázquez y Nora Delgado dominan los 1.200 metros
Una vez finalizada la distancia principal, Playa Dorada continuó acogiendo las diferentes modalidades del programa.
En los 1.200 metros, Diego Vázquez consiguió subir a lo más alto del podio masculino. Besay Delgado terminó segundo y Nicolás Padrón ocupó la tercera posición.
Por su parte, Nora Delgado se adjudicó la victoria femenina, por delante de Adara González y Jimena Martín.
Esta prueba contó además con la participación de Andrés Martín, deportista de natación adaptada, cuya presencia puso de manifiesto la apuesta de la organización por facilitar la participación de nadadores con diferentes capacidades.
La jornada continuó con los 800 metros, distancia en la que Aarón Mederos y Andrea Fraga consiguieron los triunfos masculino y femenino, respectivamente.
En los 400 metros, los vencedores fueron Alexander Delgado y Dana Sandoval.
También hubo espacio para los deportistas más jóvenes, con recorridos de 50 y 100 metros destinados a las categorías prebenjamines. Una oportunidad para que los más pequeños pudieran vivir sus primeras experiencias competitivas en aguas abiertas, arropados por familiares y aficionados.
La inclusión y los relevos completan una jornada para todos
La Travesía Playas de Papagayo volvió a destacar por una programación que fue mucho más allá de la competición entre los nadadores más rápidos.
La modalidad inclusiva de 100 metros contó con representantes de distintas asociaciones de Lanzarote, que disfrutaron de su participación entre los aplausos y el apoyo del público presente en Playa Dorada.
Esta iniciativa permitió dar visibilidad al deporte adaptado y reforzar el carácter abierto de un evento que busca ofrecer oportunidades de participación a toda la sociedad.
Otro de los momentos más animados llegó con los relevos mixtos de 3×200 metros. Ocho equipos participaron en esta modalidad, que terminó con la victoria de Los Petisuis. Mojopicón consiguió la segunda posición y NBA completó el podio.
El cierre de las actividades acuáticas estuvo protagonizado por el Club Pingüinos del Real Club Náutico de Arrecife, que sorprendió a los asistentes con una exhibición de natación artística en el mar.
La actuación añadió un atractivo especial al programa, llevando una disciplina habitualmente desarrollada en piscina hasta las aguas abiertas de Playa Blanca.
El deporte también mostró su cara más solidaria
Junto al componente competitivo, la solidaridad volvió a tener un papel destacado en esta decimosexta edición.
El tradicional almuerzo benéfico a favor de la asociación ALANEM reunió a participantes, acompañantes y colaboradores, contribuyendo a que la jornada también tuviera una importante dimensión social.
Después de las competiciones, el Hotel Grand Hyatt Lanzarote Playa Dorada acogió la entrega de trofeos, en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes de Yaiza, Ángel Lago, así como representantes de la organización y del establecimiento hotelero.
El alcalde del municipio, Óscar Noda, puso en valor la colaboración de las instituciones y entidades que hicieron posible el evento, además de destacar el potencial de los espacios naturales de Yaiza para atraer competiciones deportivas y visitantes.
La prueba contó con el respaldo de diferentes instituciones y empresas, entre ellas el Ayuntamiento de Yaiza, el Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Turismo Lanzarote y el Hotel Grand Hyatt Lanzarote Playa Dorada.
Papagayo refuerza su posición en el calendario de aguas abiertas
El récord de 450 inscritos supone un nuevo impulso para una travesía que ha conseguido consolidarse como una de las citas destacadas de la natación en aguas abiertas en Canarias.
Su recorrido entre las calas de Papagayo y Playa Dorada, unido a la variedad de distancias y al ambiente que rodea la competición, continúa siendo uno de sus principales atractivos.
La edición de 2026 dejó importantes actuaciones individuales, con Tomás Carrascosa y Marta Armas entre los nombres propios de la jornada, pero también numerosas historias de esfuerzo, superación y compañerismo.
Con el respaldo de deportistas, organizadores, instituciones y voluntarios, la Travesía Playas de Papagayo cerró una edición histórica que refuerza la proyección de Playa Blanca como destino de referencia para la natación en aguas abiertas y el turismo deportivo.