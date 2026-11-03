Aythami Brito y Ana Begoña González conquistan la Full Moon Trail 2026 de Tijarafe

La decimocuarta edición de la Full Moon Trail reunió a 750 participantes en una jornada de deporte, naturaleza e inclusión en La Palma. La prueba volvió a convertir Tijarafe en uno de los grandes escenarios del trail running canario, con carreras de 24, 14 y 9 kilómetros, modalidades adaptadas y actividades para los más pequeños.
La Full Moon Trail 2026 volvió a llenar de ambiente deportivo las calles y senderos de Tijarafe. La decimocuarta edición de esta popular carrera de montaña reunió a 750 participantes y dejó como grandes protagonistas a Aythami Brito Henríquez y Ana Begoña González Francisco, vencedores de la distancia reina de 24 kilómetros.
Una cita que fue mucho más allá de la competición. Corredores, senderistas, familias y aficionados compartieron una jornada en la que el deporte se mezcló con el paisaje palmero, el esfuerzo personal y el apoyo de los vecinos del municipio.
Aythami Brito y Ana Begoña González dominan los 24 kilómetros
La prueba de 24 kilómetros centró buena parte de las miradas de esta edición. Aythami Brito Henríquez se llevó la victoria masculina, mientras que Ana Begoña González Francisco fue la mejor en categoría femenina, inscribiendo ambos sus nombres en el palmarés de la Full Moon Trail.
En la clasificación masculina, Agustín David Reyes Lorenzo consiguió la segunda posición, mientras que Pablo Matías completó el podio. En categoría femenina, Virginia Luis Díaz terminó segunda y Melania Buchi se hizo con el tercer puesto.
Una distancia exigente en la que los participantes tuvieron que afrontar los desafíos propios de una carrera de montaña, con el aliciente de competir en un entorno natural que sigue siendo una de las grandes señas de identidad de la prueba tijarafera.
Alejandro Díaz y Piedad Herrera se imponen en la FMT 14K
La modalidad de 14 kilómetros también dejó una bonita lucha por las primeras posiciones. Alejandro Díaz Díaz y Piedad Herrera se proclamaron vencedores de una distancia que volvió a contar con un destacado protagonismo dentro del programa deportivo.
José María Rodríguez Rodríguez y Sandra Arévalo Ríos lograron la segunda plaza en sus respectivas categorías, mientras que Carlos Adán Pais Toledo y Paula González Concepción cerraron los puestos de podio.
Por su parte, en la FMT 9K, Cristian Pulido Pérez y Marta Arroyo González fueron los más rápidos en alcanzar la meta situada en la Plaza de Nuestra Señora de Candelaria.
Enrique Morales Díaz y María Camacho Pérez finalizaron en segunda posición, mientras que Fernando Henríquez Sánchez y Alba Álvarez González completaron el podio de esta distancia.
Una Full Moon Trail que apuesta por la inclusión
Uno de los aspectos más destacados de la edición de 2026 fue, una vez más, su compromiso con el deporte inclusivo. Porque la Full Moon Trail no solo busca premiar a quienes llegan primero a la meta, sino también ofrecer oportunidades para que cada vez más personas puedan disfrutar de la actividad física.
La Escuela de Triatlón Paralímpico Isla de La Palma de Atletas Sin Fronteras estuvo presente tanto en la Cajasiete FMT Kids como en la prueba adaptada de 5 kilómetros, reforzando el carácter participativo de la competición.
También destacó el crecimiento de la modalidad Joëlette, que contó con tres equipos: Arion Box, Adfilpa y Atletas Sin Fronteras.
El programa se completó con actividades de senderismo y pruebas infantiles, permitiendo que deportistas de diferentes edades y capacidades encontraran su espacio en una jornada pensada para compartir y disfrutar.
Deporte, estrellas y sostenibilidad en un entorno privilegiado
Organizada por el Ayuntamiento de Tijarafe, en colaboración con el Club de Atletismo Trecus Domingo Alonso, la Full Moon Trail formó parte de las KSeries Canarias y del circuito insular Open Trail La Palma.
La carrera cuenta, además, con la acreditación de «Actividad deportiva Starlight», un reconocimiento vinculado al turismo de las estrellas y a la divulgación astronómica, que aporta un atractivo especial a una competición estrechamente relacionada con el entorno natural.
La sostenibilidad también ocupó un lugar importante en la organización. Según el Ayuntamiento, la Full Moon Trail es el primer evento deportivo de La Palma adherido a la marca Reserva Mundial de la Biosfera La Palma.
En esta línea, se desarrollaron diferentes acciones medioambientales, entre ellas la separación y recogida selectiva de residuos para facilitar su posterior reciclaje o compostaje, tanto en el casco urbano como en los espacios naturales por los que transcurrió la prueba.
Tijarafe vuelve a volcarse con su carrera
Más allá de los resultados deportivos, la Full Moon Trail volvió a demostrar la importancia de la implicación colectiva para sacar adelante un evento de estas características.
Clubes deportivos, empresas colaboradoras, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias, cuerpos de seguridad y emergencias y numerosos voluntarios contribuyeron al desarrollo de la competición.
Especial protagonismo tuvieron los vecinos de Tijarafe, que colaboraron en los avituallamientos repartidos a lo largo de los recorridos y animaron a los participantes durante su esfuerzo.
Con 750 participantes, tres distancias competitivas y una apuesta consolidada por la inclusión y el respeto al medioambiente, la Full Moon Trail cerró su decimocuarta edición reafirmando su importancia dentro del calendario de carreras por montaña de Canarias.
Una jornada en la que Aythami Brito y Ana Begoña González se llevaron los principales triunfos deportivos, pero en la que Tijarafe, sus paisajes y su gente también fueron grandes protagonistas.