Barranco Hondo vive una gran jornada de trail running con las victorias de Habibi, Pueyo, Ghazi y Ormaetxea

Los Lomos Trail 2026 reunió a cientos de participantes en Candelaria, con dos exigentes recorridos de montaña y una prueba infantil que volvió a situar a las familias como protagonistas del evento.
El municipio de Candelaria acogió el pasado 3 de octubre una nueva edición de Los Lomos Trail, una cita que volvió a llenar Barranco Hondo de corredores, aficionados y familias. La competición combinó el desafío deportivo de las carreras por montaña con un ambiente festivo y una destacada participación popular.
La prueba ofreció dos modalidades para los corredores adultos. La Ruta L, de 23 kilómetros y 1.485 metros de desnivel positivo, planteó el mayor reto de la jornada y contó con puntuación para el UTMB Index. Por su parte, la Ruta S, de 13 kilómetros y 1.022 metros de desnivel positivo, también exigió un importante esfuerzo físico a sus participantes.
Cuatro nombres propios en los podios de Los Lomos Trail
La distancia de 23 kilómetros tuvo como vencedor masculino a Arezki Habibi Núñez, representante del Bikila Canarias, que logró completar el recorrido en 2:13:50. Tras él finalizaron Jorge Hernández González, del Canary Runner, y Adrián Dorta Bethencourt, de La Pizarra de Adrián, quienes ocuparon la segunda y tercera posición.
En la competición femenina, Marta Pueyo Yeguas, del CD Correayo, consiguió imponerse con un tiempo de 2:46:20, por delante de Silvia Pérez Delgado y Paula González Concepción, que completaron las tres primeras posiciones de la clasificación.
La carrera de 13 kilómetros también ofreció una intensa competición. Ossama Ghazi, que participó como independiente, fue el más rápido entre los hombres, deteniendo el cronómetro en 1:26:35. Mario Martín Almeida obtuvo el segundo puesto y Alejandro Sosa Correa terminó tercero.
En féminas, la victoria correspondió a Ane Ormaetxea, que alcanzó la meta en 1:53:13. El podio quedó completado por María José García Pérez, segunda clasificada, y Davinia Herrera Pérez, tercera.
Los más pequeños también tuvieron su protagonismo
Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la celebración de Drexmin Los Lomitos Kids, una iniciativa que permitió a niños y niñas formar parte del evento y vivir de cerca la experiencia de las carreras de montaña.
Esta actividad reforzó el carácter familiar de Los Lomos Trail, convirtiendo la competición en un encuentro deportivo abierto a diferentes generaciones y fomentando valores como la participación, la convivencia y el compañerismo.
La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, valoró positivamente el desarrollo de la prueba y destacó la implicación de todas las personas que hicieron posible su celebración. La regidora definió el encuentro como una jornada que fue «mucho más que una carrera: fue deporte, fue familia y fue pueblo».
También hizo especial hincapié en la importancia de la modalidad infantil como herramienta para transmitir a los más jóvenes hábitos saludables y valores asociados a la práctica deportiva.
Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel González, destacó la calidad de la competición y su creciente importancia dentro del calendario del trail running de Tenerife. Además, reconoció la labor del equipo organizador, los voluntarios y los vecinos de Barranco Hondo, cuya colaboración contribuyó al desarrollo de la prueba.
Los concejales Francisco Pinto y Reinaldo Triviño participaron en la ceremonia de entrega de trofeos, que sirvió para reconocer a los corredores más destacados de las diferentes modalidades.
Una cita que sigue ganando protagonismo en Tenerife
La edición de 2026 volvió a poner de manifiesto el atractivo de Barranco Hondo como escenario para las carreras por montaña. La combinación de recorridos exigentes, participación popular y actividades infantiles permitió disfrutar de una jornada deportiva que trascendió los resultados de la competición.
Los Lomos Trail cerró así una nueva edición reafirmando su presencia en el calendario deportivo de Candelaria y su capacidad para reunir a deportistas y familias en torno al deporte de montaña.