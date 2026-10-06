Puerto de la Cruz acoge una nueva edición de Incluye-T con Óscar Molino y SuperLu

El encuentro se celebrará el 9 de octubre en el Hotel Alua Tenerife y pondrá el foco en el deporte adaptado, la inclusión y las historias personales de superación
Puerto de la Cruz acogerá el próximo 9 de octubre la segunda edición de Incluye-T · Superación Permanente, una iniciativa que propone acercar al público experiencias vinculadas al deporte adaptado, la discapacidad, la inclusión y la capacidad de afrontar nuevos retos.
La cita principal tendrá lugar a las 20:30 horas en el Hotel Alua Tenerife, donde se desarrollará una jornada de charlas y una mesa redonda con la participación de Óscar Molino García y Lucía Navarro, SuperLu, dos jóvenes cuyas historias reflejan diferentes formas de entender el esfuerzo, la constancia y la superación.
El evento forma parte de un programa más amplio que se desarrollará entre el 6 y el 9 de octubre y que incluirá encuentros en colegios e institutos de Puerto de la Cruz. De esta forma, Incluye-T busca trasladar su mensaje también a los más jóvenes y generar espacios de conversación en torno a la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Óscar Molino, una vida ligada al deporte
Óscar Molino García, natural de Utrera, Sevilla, nació con hemimelia de peroné y una malformación en el pie derecho. Fue operado cuando tenía nueve meses y desde sus primeros años aprendió a caminar con prótesis.
Muy pronto encontró en el deporte una parte esencial de su vida. A los cinco años participó en su primer triatlón y, con el paso del tiempo, comenzó a competir en pruebas de triatlón y duatlón a nivel provincial, autonómico y nacional.
Su trayectoria le ha llevado a formar parte de la selección andaluza de triatlón en campeonatos de España por autonomías, donde ha conseguido importantes resultados en relevos mixtos inclusivos.
Además, ha sido seleccionado para formar parte del equipo de jóvenes promesas de paratriatlón CaixaBank, vinculado a la cantera de la selección española, y ha logrado títulos nacionales en competiciones de jóvenes talentos y triatlón paralímpico dentro de la categoría PTS4.
El fútbol para amputados también ocupa un lugar importante en su carrera deportiva. Molino ha formado parte de un equipo subcampeón de España y ha participado en concentraciones internacionales organizadas por la Federación Europea de Fútbol para Amputados.
Su presencia en Incluye-T permitirá conocer de primera mano cómo el deporte se ha convertido para él en una herramienta para avanzar, competir y afrontar nuevos desafíos.
SuperLu, una voz activa a favor de la accesibilidad
La segunda invitada será Lucía Navarro, conocida en redes sociales como SuperLu, una joven de Cantabria que ha convertido su experiencia personal en una plataforma desde la que defender la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
SuperLu convive con una lesión medular y comparte públicamente numerosos aspectos de su día a día, dando visibilidad tanto a los retos relacionados con la accesibilidad como a las posibilidades que ofrecen el deporte, la autonomía y la participación social.
Su labor de sensibilización ha estado ligada a diferentes iniciativas. Entre ellas destaca la movilización que permitió contribuir a la adquisición de un exoesqueleto Lokomat para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una tecnología destinada a los procesos de rehabilitación.
También ha promovido mejoras relacionadas con la accesibilidad en eventos culturales y conciertos, reclamando más espacios adaptados para personas con movilidad reducida.
En el ámbito deportivo practica disciplinas como natación, piragüismo y baloncesto en silla de ruedas. A estas actividades suma también su interés por la música y el arte.
Su participación en Puerto de la Cruz ofrecerá una mirada centrada especialmente en la inclusión real, la accesibilidad y la importancia de que todas las personas puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
Un espacio para escuchar y compartir experiencias
Incluye-T plantea un formato que va más allá de las ponencias convencionales. La intención de la iniciativa es generar conversación entre los participantes y el público, poniendo en común experiencias personales y reflexionando sobre cuestiones que afectan tanto al deporte como a la sociedad.
La discapacidad y la inclusión serán dos de los ejes de la jornada, aunque el encuentro también abordará asuntos como la perseverancia, la capacidad para adaptarse a situaciones difíciles, la importancia del entorno y el valor de establecer nuevos objetivos.
La mesa redonda permitirá además que Óscar Molino y SuperLu compartan sus diferentes perspectivas y respondan a cuestiones relacionadas con sus respectivas experiencias.
Actividades en centros educativos
La programación de esta segunda edición no se limitará a la jornada del viernes.
Entre el 6 y el 9 de octubre, los protagonistas participarán en diferentes encuentros con estudiantes de colegios e institutos de Puerto de la Cruz.
Estas sesiones buscan acercar al alumnado historias reales y fomentar una reflexión sobre conceptos como la diversidad, la empatía, la accesibilidad, el respeto y la igualdad de oportunidades.
El programa concluirá el viernes con el acto abierto al público en el Hotel Alua Tenerife, al que podrán asistir ciudadanos, familias, entidades sociales, colectivos y organizaciones deportivas interesadas en conocer las experiencias de los dos invitados.
Con esta segunda edición, Incluye-T · Superación Permanente continúa consolidando un espacio dedicado a mostrar capacidades, compartir experiencias y contribuir a una visión más inclusiva del deporte y de la sociedad.
Información de la jornada
Evento: Incluye-T · Superación Permanente
Fecha: 9 de octubre de 2026
Hora: 20:30 horas
Lugar: Hotel Alua Tenerife, Puerto de la Cruz
Actividades educativas: del 6 al 9 de octubre en centros escolares del municipio