Maspalomas Open Water 2026 reúne a más de 500 nadadores en su 15ª edición

Miguel Ángel Santana y Laura Rodríguez se impusieron en la distancia reina de 7.400 metros de una jornada que volvió a convertir la costa de San Bartolomé de Tirajana en punto de referencia para la natación en aguas abiertas.
La Maspalomas Open Water Gran Canaria celebró el pasado 12 de septiembre su decimoquinta edición con una participación superior a los 500 nadadores y tres recorridos adaptados a diferentes niveles: 1.000, 2.000 y 7.400 metros.
La prueba volvió a recorrer algunos de los enclaves más reconocibles del litoral de San Bartolomé de Tirajana, con el entorno del Faro de Maspalomas como punto final de las distintas modalidades.
La jornada combinó competición de alto nivel con una amplia participación popular, especialmente en la distancia de 2.000 metros, que volvió a ser una de las modalidades con mayor número de inscritos.
Miguel Ángel Santana gana los 7.400 metros
La prueba más exigente del programa partió desde la Playa del Pajar y dejó una de las llegadas más ajustadas de la jornada.
Miguel Ángel Santana, del Club Natación Faynagua, consiguió la victoria con un tiempo de 1:48:59, apenas nueve segundos por delante de su compañero Álvaro Cabrera, que cruzó la meta en 1:49:08.
La tercera posición fue para Rafael Mena, del CD Gloria Swim & Train Maspalomas, con un registro de 2:00:53.
En categoría femenina, Laura Rodríguez Santaularia volvió a ser la referencia en la distancia larga. La nadadora completó los 7.400 metros en 1:55:39.
El segundo puesto fue para Elena Sarmiento, con 2:05:18, mientras que Sybille Bouchet, del CN Metropole, completó el podio con 2:05:45.
Unai Cocera y Sheila Pulido dominan los 2.000 metros
La distancia de 2.000 metros, con salida desde la Playa de Meloneras, reunió a más de 300 participantes.
En la prueba masculina, Unai Cocera, del CN Metropole, se llevó la victoria después de detener el cronómetro en 25:01.
Muy cerca terminaron Jeremy Tomás Peña, segundo con 25:12, y Nicolás Bordes, tercero con 25:27.
En categoría femenina, Sheila Pulido, del CN Faynagua, fue la primera en alcanzar la meta con un tiempo de 28:45.
Marta Armas, del CN Metropole, terminó segunda con 28:56, mientras que Leire Romero, del CN Reales, completó las tres primeras posiciones con 29:50.
Esta modalidad estuvo incluida además en la Copa Canarias de Aguas Abiertas, dentro de su etapa 15 Premium.
Los 1.000 metros, la alternativa más rápida
La distancia corta volvió a ofrecer una opción tanto para deportistas que se inician en las aguas abiertas como para nadadores que buscan una prueba más explosiva.
Jesús Alonso fue el vencedor masculino con 13:38, liderando un podio íntegramente formado por representantes del Club Natación Metropole.
Por detrás finalizaron Luca Martín, con 14:10, y David Santana, con 14:30.
Entre las mujeres, la victoria correspondió a María Sofía Pisa, que completó los 1.000 metros en 14:23.
Dácil Jover terminó segunda con 14:53, mientras que Erika Villaécija ocupó la tercera plaza.
Una prueba consolidada en el calendario canario
Con quince ediciones celebradas, la Maspalomas Open Water mantiene una fórmula que combina distancias accesibles, competición federada y recorridos de mayor exigencia.
La prueba reúne además a nadadores procedentes de diferentes clubes de Canarias y aprovecha un escenario muy vinculado a la identidad turística y deportiva del sur de Gran Canaria.
La llegada junto al Faro de Maspalomas volvió a concentrar buena parte del ambiente de la jornada, con deportistas, acompañantes y público siguiendo el desenlace de las distintas categorías.
La edición de 2026 cerró así una nueva jornada de aguas abiertas con participación récord y con nombres ya habituales de la natación canaria ocupando las primeras posiciones.
Principales resultados
7.400 metros masculino
- Miguel Ángel Santana — 1:48:59
- Álvaro Cabrera — 1:49:08
- Rafael Mena — 2:00:53
7.400 metros femenino
- Laura Rodríguez Santaularia — 1:55:39
- Elena Sarmiento — 2:05:18
- Sybille Bouchet — 2:05:45
2.000 metros masculino
- Unai Cocera — 25:01
- Jeremy Tomás Peña — 25:12
- Nicolás Bordes — 25:27
2.000 metros femenino
- Sheila Pulido — 28:45
- Marta Armas — 28:56
- Leire Romero — 29:50
1.000 metros masculino
- Jesús Alonso — 13:38
- Luca Martín — 14:10
- David Santana — 14:30
1.000 metros femenino
- María Sofía Pisa — 14:23
- Dácil Jover — 14:53
- Erika Villaécija