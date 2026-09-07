Somos Corazón comienza en El Paso poniendo rostro a una temporada inolvidable

Somos Corazón inicia su camino en El Paso con una primera entrega que mira mucho más allá de los resultados. La propuesta nace con una idea sencilla: descubrir quiénes están detrás de una temporada especial, escuchar sus historias y conocer cómo se construye, desde dentro, un año de esos que terminan dejando huella.
Porque una campaña memorable no se explica únicamente con goles, victorias o puestos en la clasificación. Hay mucho más. Horas de trabajo, conversaciones que no se escuchan desde la grada, decisiones tomadas en momentos complicados y personas que empujan cada día para que todo funcione.
Y precisamente ahí quiere detenerse este nuevo espacio.
El Paso abre el recorrido
La primera parada de Somos Corazón será El Paso, escenario elegido para comenzar a conocer a algunos de los protagonistas que han hecho posible una temporada difícil de olvidar.
El objetivo es acercarse al lado más humano del deporte. Al que muchas veces queda escondido detrás del marcador final.
Durante meses, cada jornada va dejando pequeñas historias. Algunas terminan siendo decisivas, otras pasan prácticamente desapercibidas… pero todas forman parte del mismo camino. Un entrenamiento complicado, una charla antes de un partido, el apoyo en un mal momento o esa sensación de que el grupo empieza a creer de verdad en algo importante.
Son detalles que, vistos desde fuera, pueden parecer pequeños. Desde dentro, no tanto.
Las personas detrás del éxito
Esta primera entrega busca poner nombre y voz a quienes han participado en ese recorrido. No solo para recordar lo ocurrido, sino también para comprender cómo se vivió.
Ahí está una de las claves de Somos Corazón: contar la temporada a través de sus protagonistas.
El aficionado conoce los resultados, recuerda los partidos importantes y guarda en la memoria determinadas celebraciones. Sin embargo, detrás de cada una de esas imágenes existe un trabajo previo que rara vez se ve. Hay esfuerzo, tensión, ilusión y también momentos de duda.
Todo eso forma parte del deporte.
Una historia contada desde dentro
El arranque en El Paso permite abrir una ventana diferente a una temporada única. Una mirada más cercana, alejada por momentos de la competición pura y centrada en quienes estuvieron viviendo cada paso del camino.
Será una oportunidad para recuperar recuerdos, descubrir pequeñas anécdotas y entender mejor cómo se fue construyendo una campaña que dejó momentos especiales.
Porque al final las temporadas pasan, los resultados quedan escritos y las clasificaciones terminan guardadas en un archivo. Lo que permanece son las historias.
Somos Corazón comienza en El Paso precisamente para encontrarlas y para escuchar a quienes ayudaron a convertir una temporada en algo mucho más grande que una sucesión de partidos.