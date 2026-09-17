La Isla del Corazón late al ritmo del SwimRun en una jornada de deporte y emoción en Mogán

A las diez de la mañana, cuando el sol ya empezaba a hacerse notar sobre la costa de Mogán, sonó la salida. Y entonces todo cambió. Donde unos minutos antes había nervios, ajustes de última hora y miradas al mar, apareció de golpe el movimiento: corredores lanzados hacia el agua, brazadas rápidas, arena bajo los pies y un público que entendió enseguida que aquella mañana iba a tener poco de tranquila.
La Anfi Gran Canaria Mogán SwimRun 2026, celebrada el sábado 5 de septiembre entre Anfi del Mar y Arguineguín, volvió a demostrar que esta disciplina tiene algo especial. No es solo correr. No es solo nadar. Es enlazar ambos mundos casi sin tiempo para pensar, pasando del asfalto al mar y del mar a la arena una y otra vez.
Y en ese juego de transiciones, esfuerzo y adrenalina, la conocida Isla del Corazón terminó convertida en la gran postal de una jornada que mezcló competición, ambiente popular y mucho deporte.
Un recorrido que no concede demasiados descansos
La prueba planteaba 9,1 kilómetros en formato non-stop, con 2,6 kilómetros de natación repartidos en seis sectores y otros 6,5 kilómetros de carrera a pie divididos en siete tramos.
Sobre el papel, las cifras pueden parecer asequibles para atletas acostumbrados a las pruebas de resistencia. En la práctica, la historia es diferente.
Cada salida del agua obliga a cambiar el ritmo. Cada entrada exige recuperar la técnica de natación casi de inmediato. Arena, aceras, paseo marítimo y pequeños sectores de tierra obligaron a los participantes a estar constantemente atentos a dónde pisaban.
No había grandes desniveles ni largas subidas capaces de romper las piernas, pero sí una sucesión de cambios que castigaba de otra manera. Aquí no gana únicamente quien corre más rápido o quien nada mejor. Hay que saber adaptarse.
Y hacerlo sin perder tiempo.
Del agua cristalina al rugido del público
El mar del sur de Gran Canaria puso el escenario perfecto.
Agua transparente, tramos próximos a la costa y entradas y salidas de playa que permitían al público vivir la competición prácticamente encima de los deportistas. Cada vez que aparecía un grupo desde el agua, llegaban los aplausos. Algunos corredores respondían levantando la mano; otros bastante tenían con recuperar el aire y buscar el siguiente punto del recorrido.
La organización desplegó boyas y señalización a lo largo del circuito, reforzada con jueces en los principales cambios de dirección y zonas sensibles.
Todo ocurría deprisa.
Un atleta podía estar corriendo junto al paseo marítimo y, apenas unos minutos después, volver a lanzarse al Atlántico. Esa es precisamente la esencia del SwimRun: no permitir que el cuerpo termine de acomodarse nunca.
Iván Raña y Saleta Castro, dos nombres que atraen miradas
Entre los participantes hubo dos nombres especialmente reconocibles: Iván Raña y Saleta Castro.
La presencia del campeón mundial de triatlón y de una de las grandes referencias españolas de la larga distancia aportó todavía más interés a una cita que, por segundo año consecutivo, acogió el Campeonato de España de SwimRun, además del Campeonato de Canarias.
Pero una de las imágenes más curiosas llegó precisamente al observar cómo atletas con una trayectoria internacional compartían espacio con participantes que descubrían la disciplina por primera vez.
Unos miraban el cronómetro.
Otros simplemente querían llegar.
Y todos tenían por delante las mismas entradas al agua y los mismos metros de arena.
La otra carrera se disputó fuera del circuito
Mientras los deportistas peleaban con el recorrido, en las orillas se libraba otra pequeña competición: ver quién animaba más.
Familias, acompañantes, residentes y visitantes fueron poblando diferentes puntos del trazado. También los clientes de los complejos turísticos cercanos se dejaron atrapar por una prueba difícil de ignorar cuando pasa prácticamente a pocos metros.
Los voluntarios fueron otra pieza clave.
Indicando direcciones, controlando zonas de paso, ayudando a mantener el circuito despejado y transmitiendo ánimo cuando las fuerzas empezaban a fallar. Porque en pruebas como esta hay momentos en los que una indicación clara es importante… y un simple “vamos, ya queda menos” también.
Competir solo o aprender a avanzar acompañado
La jornada permitió competir tanto de forma individual como por parejas, además de incluir la modalidad Open Popular, pensada para acercar el SwimRun a deportistas menos experimentados.
Precisamente la competición por parejas ofrece algunas de las escenas más particulares de este deporte.
No sirve de mucho querer ir más rápido si tu compañero necesita unos segundos. Hay que medir, esperar, empujar cuando hace falta y mantener una coordinación casi permanente. A veces basta una mirada para saber que toca aflojar. O apretar.
En la modalidad individual, en cambio, la conversación es con uno mismo. Con las piernas. Con los brazos. Con ese pensamiento que aparece cuando todavía queda otro tramo de agua por delante.
Una meta llena de sonrisas
Poco a poco fueron llegando los primeros participantes.
Después los siguientes.
Y luego quienes simplemente querían completar el desafío.
En meta se mezclaron abrazos, manos sobre las rodillas, miradas al cronómetro y muchas sonrisas. La misma idea que la organización había defendido desde el principio: más allá de los resultados, lo importante era disfrutar de la experiencia.
La Anfi Gran Canaria Mogán SwimRun 2026 dejó competición, espectáculo y una de esas estampas que explican por qué el sur de Gran Canaria sigue ganando peso como escenario para el deporte al aire libre.
El sábado terminó.
El mar recuperó la calma.
Pero durante unas horas, entre Anfi del Mar y Arguineguín, la Isla del Corazón latió al ritmo de cada brazada y cada zancada.