La fotografía tomó las calles de La Orotava con una nueva edición de OFF

El Festival de Fotografía OFF celebró el pasado 20 de septiembre una nueva edición en la Plaza de la Constitución, con talleres, exposiciones, charlas y propuestas participativas bajo el lema “Mirar(nos)”.
La fotografía volvió a convertirse en protagonista en el centro de La Orotava con la celebración de una nueva edición de OFF Orotava Festival de Fotografía, una cita que reunió a profesionales, estudiantes, aficionados y público general alrededor de una programación pensada para reflexionar sobre la imagen y nuestra forma de mirar.
La jornada principal tuvo lugar el domingo 20 de septiembre, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en la Plaza de la Constitución, coincidiendo con Arte Joven en la Calle.
Durante todo el día, el espacio acogió una veintena de stands relacionados con la fotografía, la creación visual y la formación, además de talleres, actividades participativas, charlas y diferentes propuestas vinculadas al mundo de la imagen.
Mirar a los demás y mirarnos a nosotros mismos
La edición de este año giró en torno al concepto “Mirar(nos)”, una propuesta que invitó a pensar en la forma en la que observamos lo que nos rodea y en cómo construimos nuestra propia imagen.
La idea planteaba una doble dirección: mirar hacia fuera y, al mismo tiempo, volver la mirada hacia uno mismo.
El festival utilizó esta reflexión como punto de partida para muchas de sus actividades, apostando por una fotografía menos centrada exclusivamente en la técnica y más conectada con la interpretación, la percepción y la experiencia personal.
El público también formó parte de las fotografías
Uno de los aspectos más destacados de OFF fue el carácter participativo de su programación.
La actividad “Retrátame” invitó a quienes se acercaron al festival a responder a una pregunta antes de situarse frente a la cámara: “¿Qué quieres ver de ti cuando veas esta foto?”
Las imágenes realizadas durante la jornada formarán parte de una colección de retratos acompañados por las propias respuestas de sus protagonistas.
También se desarrolló “¿Cómo me ves?”, una propuesta basada en mostrar fotografías de diferentes personas sin ofrecer información previa sobre ellas.
Los participantes escribieron sus primeras impresiones para después descubrir quién era realmente cada persona retratada, generando una reflexión sobre los prejuicios y las interpretaciones que pueden aparecer a partir de una sola imagen.
Una maratón para encontrar una mirada propia
La programación incluyó igualmente “Retrátate”, una maratón fotográfica especialmente dirigida a aficionados y estudiantes.
Bajo la pregunta “¿Dónde te ves tú?”, los participantes recorrieron su entorno buscando imágenes en las que pudieran reconocerse o sentirse representados.
La propuesta priorizó la creatividad y la mirada personal por encima de la perfección técnica, planteando la fotografía como una herramienta de expresión.
Charlas sobre retrato, autoría y derechos de imagen
El festival contó también con un programa de encuentros y charlas relacionadas con algunos de los temas que rodean actualmente a la fotografía.
El fotógrafo Orlando Arocha centró su intervención en el retrato y en la relación que se establece entre quien fotografía y quien se coloca delante de la cámara.
Su charla abordó cuestiones relacionadas con la estética, la ética y la construcción de una imagen.
Por otro lado, el abogado especializado en Derecho de Autor Isidoro Luz Ascanio impartió la charla “La foto es mía… ¿pero puedo usarla?”, en la que se trataron asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la privacidad, el consentimiento y la publicación de fotografías, especialmente en el contexto actual de las redes sociales.
Las exposiciones comenzaron dos días antes
La programación de OFF no se limitó a la jornada del domingo.
El viernes 18 de septiembre se inauguraron las exposiciones vinculadas al festival, con una muestra en el Liceo Taoro y otra propuesta en la propia Plaza de la Constitución.
De esta forma, la fotografía estuvo presente en distintos espacios del municipio durante todo el fin de semana.
Un punto de encuentro para la cultura visual
La celebración conjunta de OFF y Arte Joven en la Calle volvió a convertir el casco histórico de La Orotava en un espacio dedicado a la cultura y la creación.
Según los datos difundidos posteriormente por el Ayuntamiento, ambas iniciativas reunieron a más de 15.000 personas durante la jornada.
OFF consolidó así su apuesta por sacar la fotografía fuera de las salas convencionales y acercarla directamente al público, convirtiendo la calle en espacio expositivo, lugar de aprendizaje y punto de encuentro entre creadores y visitantes.
Una edición que volvió a recordar que una fotografía puede ser mucho más que una imagen: también puede servir para detenerse, observar y cuestionar cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos.