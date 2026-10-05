La Gala del Deporte de Arona premia a sus referentes y pone el foco en la inclusión y la igualdad

Arona volvió a reunir a buena parte de su familia deportiva en una cita ya consolidada en el calendario municipal. El Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos acogió la XXVIII Gala del Deporte de Arona 2025, un acto organizado por el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Deportes, para reconocer los méritos de deportistas, clubes y personas vinculadas al desarrollo del deporte local.
La ceremonia, celebrada después de haber sido aplazada en su fecha inicial, sirvió para poner nombre y rostro a algunos de los principales logros deportivos conseguidos durante la temporada. Pero no se quedó solo en los resultados. La igualdad, la inclusión, la trayectoria personal y el envejecimiento activo también tuvieron un peso destacado.
Morales y Díaz comparten el premio al Mejor Deportista Masculino
En el apartado individual, Efrén Morales y Raúl Díaz fueron distinguidos como Mejor Deportista Masculino de Arona 2025 por su rendimiento en vóley playa.
Ambos cerraron una temporada especialmente destacada, proclamándose campeones de España sub-21 por selecciones autonómicas y campeones de Canarias sub-21.
El reconocimiento femenino fue para Malvina Muñoz Andrade, que brilló en gimnasia con dos resultados de primer nivel: el título de campeona de España juvenil de doble minitramp y el campeonato de España júnior de tumbling.
Tres nombres, dos disciplinas y una misma idea: el talento deportivo de Arona continúa encontrando espacio en competiciones de máximo nivel nacional.
El CD Samguk firma una temporada para recordar
Entre los clubes, el gran protagonista fue el Club Deportivo Samguk, que recibió el premio al Mejor Equipo del Año 2025.
La entidad de taekwondo acumuló varios éxitos durante la temporada, entre ellos los campeonatos de Canarias por equipos en categorías sub-21, júnior, cadete y precadete. Además, logró el subcampeonato autonómico sénior.
Su reconocimiento reflejó también la amplitud del tejido deportivo municipal. Durante la gala se destacaron resultados en disciplinas tan variadas como atletismo, natación, boxeo, judo, voleibol, balonmano, automovilismo, grappling, pádel, skate, tenis playa, patinaje artístico, hípica, gimnasia rítmica o vela.
Una gala que mira más allá de las medallas
Uno de los aspectos más significativos de esta edición fue el protagonismo de proyectos que entienden el deporte como herramienta social.
El Club Balonmano Arona recibió el Premio a las Mejores Prácticas en Igualdad de Género en el Deporte. La distinción reconoce el trabajo de las entidades que favorecen una presencia más equilibrada de hombres y mujeres, tanto en la práctica deportiva como en los cuerpos técnicos y estructuras directivas.
También fue distinguido el Club Arona Voley por el proyecto europeo LESS4MORE, desarrollado durante dos años y dirigido a mujeres migrantes del municipio.
A través de esta iniciativa, las participantes encontraron en el deporte un espacio para relacionarse, ganar confianza y compartir experiencias con otras entidades y participantes de diferentes países europeos.
A veces una cancha sirve para mucho más que competir… y este proyecto fue una buena muestra de ello.
Reconocimientos a la constancia y a toda una vida activa
La gala reservó igualmente un espacio para quienes han construido una trayectoria deportiva con el paso de los años.
José Antonio Arranz Cáceres recibió una distinción por su dedicación al triatlón de media y larga distancia, su participación en numerosas pruebas Ironman y su presencia en competiciones internacionales.
Especialmente emotivo fue también el reconocimiento a Luisa García Morales, la mujer más longeva del programa de actividad física para mayores del Patronato Municipal de Deportes.
Con 93 años y dos décadas de participación en el programa, su presencia simbolizó otra forma de entender el deporte: como hábito, salud, convivencia y calidad de vida.
El papel esencial de los clubes y las familias
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, aprovechó el acto para felicitar a los deportistas y agradecer la labor de clubes, entrenadores, familias y trabajadores del Patronato Municipal de Deportes.
Según destacó, son precisamente ellos quienes mantienen viva la actividad deportiva del municipio y obligan a continuar avanzando en la mejora de los servicios.
El concejal de Deportes, Luis Sierra, incidió en esa misma idea y subrayó que la gala no solo reconoce victorias y títulos, sino también el trabajo diario que existe detrás de cada club y cada deportista.
Sierra señaló además que el Patronato seguirá trabajando junto a las entidades deportivas y mejorando las instalaciones municipales para favorecer el desarrollo de su actividad.
Una fiesta para cerrar la temporada deportiva
La XXVIII Gala del Deporte comenzó con la entrada al escenario de una amplia representación de los clubes del municipio y contó durante la tarde con diferentes actuaciones musicales y artísticas.
El cierre corrió a cargo de Jadel, que puso el punto final a una jornada de reconocimientos y celebración.
Más allá de los nombres premiados, la gala dejó una imagen clara: el deporte de Arona crece gracias a sus resultados, pero también gracias a quienes entrenan, organizan, acompañan y sostienen cada proyecto desde la base. Y esa parte, aunque no siempre salga en el marcador, también merece su aplauso.