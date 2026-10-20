Marta Gayoso de los Ríos y Pablo Pérez Ramos conquistan el 44.º Open de Tenis Ciudad de La Laguna

Más de 200 personas disfrutaron de las finales celebradas en la Casa de Venezuela, que puso fin a diez días de competición con la entrega de trofeos y una aportación solidaria a la Asociación Española Contra el Cáncer.
El 44.º Open de Tenis Ciudad de La Laguna ya tiene campeones. Marta Gayoso de los Ríos y Pablo Pérez Ramos se alzaron con los títulos femenino y masculino, respectivamente, tras una intensa edición que reunió a jugadores y aficionados del 8 al 17 de octubre en las instalaciones de la Casa de Venezuela.
La jornada final, celebrada el pasado sábado, congregó a más de 200 espectadores, que disfrutaron del desenlace de uno de los torneos con mayor tradición del tenis lagunero.
Marta Gayoso se lleva el título femenino
En la final femenina, Marta Gayoso de los Ríos se proclamó campeona después de que su rival, Marina Benito, tuviera que retirarse por lesión. En el momento del abandono, Gayoso dominaba el encuentro tras adjudicarse el primer set por 6-4 y situarse con una ventaja de 4-1 en el segundo.
La nueva campeona había conseguido su pase a la final tras superar a Nia Kalatozishvili en semifinales, mientras que Marina Benito alcanzó la última ronda después de imponerse a Sabrina Ortí.
Pese a que la lesión impidió completar el partido, ambas jugadoras fueron protagonistas de una de las finales más esperadas del torneo.
Pablo Pérez Ramos se impone en la final masculina
En el cuadro masculino, Pablo Pérez Ramos conquistó el campeonato tras vencer a Roberto Pérez por 6-2 y 6-3. El nuevo campeón firmó una sólida actuación y resolvió el encuentro en dos sets, cerrando su participación con el título de esta 44.ª edición.
Roberto Pérez, por su parte, concluyó el torneo como subcampeón después de alcanzar la última ronda de una competición que volvió a poner de manifiesto el nivel de sus participantes.
Una clausura con reconocimiento deportivo y compromiso solidario
Tras las finales tuvo lugar la tradicional entrega de trofeos, que contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo Hernández; el presidente de la junta directiva de la Casa de Venezuela, Modesto Díaz; el director del Open, Enrique Báez; y el extenista Moli Becerra.
La clausura también dejó espacio para la solidaridad, con la entrega de una aportación de 200 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, reforzando el compromiso social de esta cita deportiva.
Enrique Báez, director del torneo, realizó un balance muy positivo de la edición:
“Esta 44.ª edición del Open de Tenis Ciudad de La Laguna ha sido un éxito rotundo, tanto por el nivel deportivo mostrado por nuestros jugadores y jugadoras como por la gran respuesta del público, que ha acompañado el torneo durante los diez días de competición. Culminar con una jornada final tan concurrida es el mejor reflejo del cariño que esta ciudad tiene por el tenis”.
Báez también quiso agradecer la implicación de todas las personas y entidades que han contribuido al desarrollo del campeonato y reafirmó el compromiso de la Casa de Venezuela con el deporte canario.
“Continuaremos trabajando por el deporte canario, ofreciendo espacios de competición, de encuentro y de formación para las nuevas generaciones. Nos vemos el año que viene en la 45.ª edición”.
Un torneo que sigue creciendo gracias al apoyo de su comunidad
Desde la organización destacaron el papel fundamental de los participantes, el público, las administraciones y las empresas colaboradoras para mantener viva una competición que acumula ya 44 ediciones.
Entre los agradecimientos, se hizo una mención especial al Ayuntamiento de La Laguna, por su colaboración, y a Iván Medina y su escuela de tenis, cuyos jóvenes recogepelotas participaron activamente durante el campeonato. Una experiencia que, según la organización, representa también una oportunidad para acercar el tenis de competición a las nuevas generaciones.
Con esta edición, el Open de Tenis Ciudad de La Laguna vuelve a demostrar su capacidad para reunir a deportistas, aficionados e instituciones alrededor de las pistas de la Casa de Venezuela.
Diez días de tenis, dos nuevos campeones y la mirada puesta ya en la 45.ª edición, con la que el torneo seguirá escribiendo su historia dentro del deporte lagunero.