El Raid Las Cumbres y AERAC reúne a más de 30 binomios en una intensa jornada de resistencia ecuestre

El Raid Las Cumbres y AERAC celebró este fin de semana una nueva edición en El Sauzal, con la participación de más de 30 binomios en una intensa jornada de resistencia ecuestre, marcada por la exigencia de los recorridos y el buen nivel deportivo de los participantes.
El equipo del Centro Hípico Delnorte volvió a destacar en la competición, con Samuel Santos y José Mark, que lograron la cuarta posición en la prueba CEN de 80 kilómetros. Por su parte, Jonathan Ramos, montando a Aren Lhya Saga, consiguió una meritoria tercera plaza en la categoría de 60 kilómetros.
En la prueba CEN de 80 kilómetros, el triunfo correspondió a Juan Mesa, seguido de Aída Rodríguez y Pablo Almodóvar. En la categoría CEN 0* de la misma distancia, Gabriel Pérez se proclamó vencedor, con Sara Yanes en segunda posición y Jonathan Rivero completando el podio.
En los 60 kilómetros, Sergio Pedrueza se adjudicó la victoria, por delante de Haydee Cordero y Jonathan Ramos. En la distancia de 40 kilómetros, Manuel Pérez ocupó el primer puesto, seguido de Domingo de la Rosa y Elena Mallaghan.
Por último, en la categoría de promoción de 20 kilómetros, Zaira Rodríguez consiguió la primera posición, acompañada en el podio por Valeria Afonso y Claudia García, segunda y tercera, respectivamente.
La jornada sirvió también para celebrar la entrega de premios de la Liga Delnorte 2026, cuya clasificación general, establecida mediante la acumulación de puntos en las diferentes pruebas de la temporada, estuvo encabezada por Pablo Almodóvar, con Samuel Santos en segunda posición.
Desde la organización se destacó el trabajo del equipo humano y de los colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la competición, así como el respaldo del Ayuntamiento de El Sauzal y de la Federación Hípica Canaria.
La prueba puso así el cierre a una nueva edición de esta cita del calendario ecuestre, que combina la exigencia deportiva, la preparación de caballos y jinetes y el atractivo natural de los recorridos por las pistas forestales del norte de Tenerife.