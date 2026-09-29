Nasara: el proyecto de José González, el tinerfeño que quiere poner en forma a toda Canarias desde la Isla Baja

Promocionar los hábitos saludables desde una aplicación completamente gratuita y sin afán de competir. Es, de forma muy resumida, Nasara, el proyecto de José González, un tinerfeño de 49 años que, desde la Isla Baja, quiere extender a toda Canarias.
La idea de Nasara, “una innovadora aplicación dedicada a la promoción de hábitos saludables a través de retos deportivos estructurados”, según reza su propia web oficial, nace como idea durante la pasada pandemia del Covid, aunque es, finalmente, en 2024, cuando toma forma.
“Nasara, en un idioma africano significa superación porque eso es lo que buscamos. Fomentamos el ejercicio físico sin competir, sino que cada uno, por decirlo de alguna manera, compite contra sí mismo. La meta es que cada uno incluya el ejercicio físico en su día a día”, reconoce José.
Una de las principales características de Nasara es su enfoque inclusivo, pensado para que cualquier persona pueda participar, especialmente quienes necesitan un incentivo para empezar a incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria.
Los retos suelen prolongarse durante unas seis semanas y plantean una progresión gradual, de manera que los participantes van aumentando poco a poco la actividad propuesta a lo largo del programa. Además, quienes consiguen completar cada desafío pueden participar en sorteos y optar a distintos premios. Una de las claves de la App es que el objetivo que se pide es de tiempo, de poder cumplir, no de objetivos físicos.
“Casi el 70% de los que empiezan un reto lo acaban”
José, natural de San Juan del Reparo, en Garachico, es ambicioso en el gran objetivo de mejorar el estado físico de la población a través de Nasara, por eso está vinculada con la popular Strava y sus más de 30 disciplinas deportivas, además de ser complemente gratuita para que sea “accesible para todos”, por eso es tan sencillo llevar a cabo los retos. “El 70% de las personas que comienzan con esos retos los acaban”, indica José, que recalca que su principal intención es que “poco a poco vayan evolucionando”.
El norte de Tenerife comienza a utilizar los retos Nasara como modo de poder llevar un estilo de vida saludable a sus ciudadanos y ciudadanas: “Ayuntamientos como el de Buenavista, El Tanque, Garachico, La Guancha, Icod, Los Realejos y Tegueste no solo los han llevado a cabo sino que repiten. En Buenavista, por ejemplo, vamos por el cuarto reto, pero en El Tanque ya hemos llegado al quinto y, en octubre vamos a por el sexto”.
Además, en los distintos municipios en los que se llevan a cabo los retos se ponen en juego premios que involucran al comercio local, intentando que Nasara sea algo que repercuta, también de ese modo en los ciudadanos.
Ahora, con la parte técnica lista, Nasara afronta también su salida de Tenerife y de Canarias: “La Frontera, en El Hierro, y Breña Alta también se han incorporado a la red de retos Nasara y también llevaremos a cabo uno en Beas de Segura, en Jaén”.