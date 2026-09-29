La cofradía de pescadores de San Andrés será demolida: “La voz de los vecinos ha dado igual”

La cofradía de pescadores de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, ya ha sido sentenciada a desaparecer. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, ha sacado a información pública el proyecto de obra para la demolición del abandonado inmueble, junto a la playa de Las Teresitas, destinando a dichos trabajos de derribo un total de 42.439 euros.
A pesar las movilizaciones llevadas a cabo durante meses por la asociación de vecinos El Pescador del pueblo chicharrero, con el fin de evitar el triste desenlace, el Estado ha decidido finalmente poner punto y final a este emblemático espacio. Para ello dará veinte días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOC) para que personas o entidades que se consideren afectadas por tal decisión puedan presentar reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas.
Para ello, se habilitarán varios canales, a través de los cuales los ciudadanos interesados podrán llevar a cabo las observaciones necesarias, bien en las oficinas del Servicio Provincial de Costas, sito en la Rambla de San Cruz, o en el Ayuntamiento capitalino. Además, el proyecto podrá ser consultado a través de la página web del Ministerio, en el apartado dedicado a participación pública.
Desde la asociación El Pescador, Marcos Cova mostró ayer su pesar e indignación por la decisión del Gobierno de España para demoler la antigua sede de la cofradía. “Hemos hecho todo lo posible para evitar el derribo. Nos hemos reunido con el director de Costas en Canarias, que nos dijo que las competencias del edificio eran del Estado; además hemos recogido más de mil firmas ciudadanas en contra; y hasta enviamos una carta, sin respuesta, al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con varias propuestas alternativas al derribo. Al final, nos hemos encontrado con un muro del que no hemos recibido ni respuestas, ni alternativas”, indicó.
Cova apuntó que “con los antecedentes que tenemos de las decisiones del Ministerio, está claro que la voz de los vecinos les ha dado de nuevo igual. Hace mucho que tenían claro el futuro de la cofradía y esta decisión ya será inamovible. De nada servirá movilizarse de nuevo, pues no han sido capaces ni de atender ni de responder a la voluntad del pueblo”.
El portavoz de El Pescador recordó que “este edificio podría haberse aprovechado para darle un uso acorde a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, a fin de reconvertirlo en un museo. Sin embargo, se ha elegido el camino más fácil. Esperamos que el espacio se utilice, al menos, para un buen uso común”.
El 8 de julio de 2025, el Boletín Oficial de Canarias anunció el cierre y disolución de la cofradía de pescadores de San Andrés, amparándose en la falta de disminución de la actividad, al tener menos de ocho cofrades, así como en las deudas contraídas por la entidad. La idea de El Pescador era rescatar el edificio y convertirlo en museo o centro de interpretación sobre la actividad pesquera tradicional del pueblo. Pero el inmueble ha sido condenado.