Le Good Market regresará el fin de semana al García Sanabria con Plenilunio

El parque García Sanabria acogerá este sábado, de 11.00 a 23.59 horas, y el domingo, de 11.00 a 20.00 horas, una nueva edición de Le Good Market, evento que contará con 56 carpas de puestos de moda, complementos, decoración y actividades y talleres infantiles. El popular mercadillo regresa, un año más, dentro de las actividades programadas para la celebración de la 18ª edición de Plenilunio y, en esta edición, los cuatro paseos del parque, así como diversos espacios del interior, acogerán actividades pensada para todos los públicos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “Plenilunio es una oportunidad para disfrutar de Santa Cruz de una manera diferente, recorriendo sus calles, entrando en sus comercios, descubriendo nuestros espacios culturales y compartiendo tiempo en familia”.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explica que “esta programación pretende generar movimiento en la ciudad y, sobre todo, crear motivos para quedarse, pasear, consumir y descubrir propuestas que forman parte de nuestro tejido local” y añadió que “uno de los principales enclaves de actividad será el parque García Sanabria, que acogerá la edición de Le Good Market, donde “se combinará producto local, gastronomía, música, talleres y diferentes propuestas escénicas”.