Cien actividades y dos pases de drones, novedades de Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se adentra en la 18ª edición de Plenilunio, que del 2 al 4 de octubre envolverá a la capital de música, gastronomía, cultura y ocio para todos los públicos. Más de cien actividades conformarán esta cita, en la que los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, tierra, aire y mar) serán el hilo conductor.
La programación, presentada anoche por el Ayuntamiento capitalino, se distribuirá desde la Rambla hasta la avenida Marítima y desde La Recova hasta el parque García Sanabria, pasando por el cementerio de San Rafael y San Roque.
Entre las novedades destaca el espectáculo con más de 500 drones, el 2 de octubre en la explanada del Muelle, que por vez primera tendrá dos pases: a las 20.30 y a las 22.00 horas y estará acompañado de una performance DJ. El día 3, la programación se extenderá hasta las 23.59 horas, con conciertos en la avenida Marítima, a partir de las 19.30 horas, para disfrutar de Santora DJ, Daniela Garsal, Lewis Potter y Locoplaya. Mientras, el día 4 la agenda será de 10.00 a 20.00 horas con actividades de carácter familiar.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó ayer que “Plenilunio es ya uno de los grandes acontecimientos de nuestra ciudad y una cita ineludible en el calendario de grandes actos culturales de Tenerife y de Canarias. Este proyecto continúa creciendo, llevando cada año nuevas propuestas a más espacios y haciendo que éstos se conviertan en lugares de encuentro alrededor de la cultura, animándola a vivir la ciudad”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló que “este evento genera actividad en nuestro tejido económico antes de que comience, pues implica a productoras, empresas técnicas y de infraestructuras, artistas, catering y muchos otros proveedores para su desarrollo”. En este sentido, indicó que “la edición pasada, Plenilunio generó un impacto económico de casi 3 millones de euros en Santa Cruz, donde según las encuestas, cada asistente gastó de media 54 euros, casi la mitad en bares y restaurantes”.
En esta línea, el Ayuntamiento iniciará ese fin de semana una campaña especial de Bonos Consumo Domingo, que se extenderá durante todos los domingos de octubre para estimular las compras.
En cuanto a las propuestas, Plenilunio abarcará actividades en el Templo Masónico, Almeyda y en Capitanía, además de en los museos de Bellas Artes y el MUNA. Mientras, para los más pequeños habrán talleres, castillos hinchables y juegos en el entorno de la plaza de Toros, parque Bulevar, Alameda del Duque y en la plaza del Príncipe y zona peatonal de Valentín Sanz, donde se instalará una ludoteca infantil.
También irrumpe en la plaza del Cabildo una de las novedades de esta edición con la exposición animada Dragones, que combinará elementos de animatrónica, atrezzo y actores, una actividad que se combinará con la celebración del Mercadillo de Artesanos de Santa Cruz, que irá en paralelo al mercadillo canario en la plaza de La Candelaria y plaza de España.
El parque García Sanabria, por su parte, acogerá el sábado Le Good Market.
Toda la programación de Plenilunio puede consultarse en la página web.