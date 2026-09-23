El quiosco Numancia tiene nuevo concesionario y el del Príncipe se abrirá en breve

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Patrimonio, aprobó el pasado lunes, en Junta de Gobierno, la adjudicación del nuevo contrato para la explotación del popular quiosco Numancia, ubicado en la avenida Veinticinco de Julio, junto al parque García Sanabria. La empresa FIL419 ha sido la beneficiaria de la concesión de uso privativo del quiosco-bar de titularidad municipal, al haber sido la única que presentó la oferta para su arrendamiento.
El concejal de Patrimonio, Javier Rivero, explicó que “la nueva adjudicataria deberá abonar un canon anual de 13.000 euros al Consistorio, durante diez años, que comenzará a devengarse a partir de la fecha de formalización del contrato”. Además, añadió que tras el procedimiento contractual se abrirá un plazo de un mes para llevar a cabo el relevo entre la actual empresa y la nueva.
Por otra parte, la Junta de Gobierno local también dio luz verde a la reapertura de explotación del quiosco de la plaza del Príncipe, cuyo contrato de arrendamiento permanecía bloqueado tras el recurso de alzada presentado por la empresa EloyCaracol, tras ser excluida de la licitación municipal para la gestión y uso del céntrico local.
Cabe recordar que en octubre de 2025, el Consistorio sacó a licitación la convocatoria para otorgar la concesión administrativa del quiosco de la plaza del Príncipe a una nueva empresa, a punto de expirar el de la anterior adjudicataria, aunque el pasado abril la empresa gestora cerró sus puertas tras finalizar el plazo de concesión.
Tras convocarse en julio a la Mesa de Contratación Pública optaron tres empresas para la explotación del quiosco de la plaza del Príncipe: Strasse Fuyi; Príncipe Park Tenerife y EloyCaracol, estas dos últimas descartadas del procedimiento por incumplimiento de la normativa municipal en su oferta al plantear un nuevo diseño de la instalación.
Tras ser anulada del proceso, la entidad EloyCaracol, propietaria del quiosco El Caracol en la playa de Las Teresitas, recurrió ante los tribunales, lo que ahora el Ayuntamiento ha resuelto tras el rechazo del recurso de alzada. Una vez solventado este trámite, el edil del área confirma que la futura adjudicación sigue adelante y se otorgará, previsiblemente a Strasse Fuyi antes de que finalice el año.
El quiosco de la plaza del Príncipe se prepara para reabrir tras dar también por resuelta el foco de ratas denunciado por vecinos y comerciantes.