Pistolas eléctricas y cámaras de grabación para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se moderniza. El Ayuntamiento capitalino ha aprobado, en Junta de Gobierno, destinar 95.345 euros para la adquisición de 15 armas eléctricas no letales, dotadas con pantallas LED, que además podrán incorporar un sistema de captación de imágenes que se activará durante su utilización, lo que permitirá registrar la intervención para facilitar su posterior comprobación y, en caso necesario, disponer de evidencias sobre lo ocurrido.
El objetivo de estas nuevas pistolas es reforzar la dotación policial en el municipio para mejorar la capacidad de respuesta de los agentes ante intervenciones complejas y reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de este tipo de actuaciones. Por ello, los denominados Dispositivos Estáticos de Control (DEC) disponen de un sistema de registro de datos asociado a su utilización y son capaces de ofrecer una respuesta proporcional ante determinadas situaciones y, al mismo tiempo, garantizar una adecuada documentación de las intervenciones, facilitando la obtención de evidencias cuando resulte necesario.
En cuanto a la dotación prevista, cada uno de los 15 DEC contará con su correspondiente batería y funda, así como con bases de carga y sistemas destinados a la recuperación y gestión de las evidencias generadas durante su utilización.
El contrato contempla también el suministro del software necesario, las licencias correspondientes y el resto de los materiales complementarios para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que “esta nueva dotación permitirá a la Policía Local contar con herramientas más modernas y adecuadas para afrontar determinadas intervenciones complejas, reforzando la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía”. En este sentido, señaló que “se trata de incorporar medios que permitan actuar de manera proporcional ante situaciones que puedan entrañar riesgo, al tiempo que se garantiza que las actuaciones queden debidamente documentadas”.
Bermúdez subrayó que “la modernización de los recursos de la Policía Local es una prioridad para este Ayuntamiento, porque mejorar los medios con los que trabajan nuestros agentes significa también mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad en nuestras calles”.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, explicó que “la incorporación de 15 DEC supone una mejora de la dotación de la Policía Local para afrontar determinadas situaciones que requieren una respuesta rápida, proporcional y segura”. La edil añadió que “además de proporcionar una alternativa para determinadas intervenciones, estos dispositivos permiten registrar y documentar su utilización, lo que aporta garantías tanto a los agentes como a la ciudadanía”.
De León destacó asimismo que “la adquisición no se limita a los propios dispositivos, sino que incluye las baterías, fundas, bases de carga, el sistema de recuperación de evidencias y las licencias y herramientas necesarias para su funcionamiento”, lo que permitirá que los agentes municipales puedan disponer de una dotación completa y adaptada a las necesidades actuales del servicio.