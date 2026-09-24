Luz verde a ampliar el tranvía, trenes y carriles en la TF-1 y TF-5

El Cabildo de Tenerife aprobó ayer, definitivamente, el plan de movilidad sostenible de la Isla, que apuesta por ampliar la red del tranvía, por los trenes del norte y el sur, el tercer carril para las autopistas del norte y sur, el cierre del anillo insular, o por disuadir del uso del vehículo particular “de forma poco racional”. La hoja de ruta incluye 92 actuaciones a llevar a cabo durante las próximas dos décadas, en una estrategia con una inversión de 5.097 millones de euros hasta 2035 y que cuenta con la participación, además de la Corporación insular, del Gobierno de Canarias, el Estado y los ayuntamientos.
El Consejo de Gobierno insular dio así luz verde al plan de movilidad que, a través de nueve programas, se centran en el impulso del transporte público; las infraestructuras viarias; la movilidad eléctrica; la apuesta por la intermodalidad; la digitalización o la gestión del vehículo privado, entre otros ámbitos.
La mejora de las infraestructuras viarias constituye uno de los ejes centrales de la estrategia para mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en los tramos de carretera con mayor presión, a través de acciones como la habilitación de un tercer carril en la autopista del Sur, en los tramos de San Isidro a Las Américas y de Güímar a San Isidro, o el impulso al tercer carril de la autopista del Norte, entre el aeropuerto de Los Rodeos y La Orotava.
Entre las acciones previstas se incluye, además, la modernización y potenciación de la red de transporte público y colectivo, para ajustar la oferta a las necesidades de los usuarios, o la ampliación de la red del tranvía. Asimismo, contempla la optimización y ampliación del transporte escolar.
De igual forma, el plan aprobado promueve el impulso de infraestructuras que incentiven el uso del transporte público frente al vehículo privado, tales como la creación de una red insular de aparcamientos disuasorios o el impulso de los carriles BUS-VAO en los principales corredores de la TF-1 y la TF-5.
El desarrollo de plataformas y aplicaciones de coches y viajes compartidos; el establecimiento de corredores verdes urbanos; el apoyo a la creación de zonas de bajas emisiones o el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos forman parte de las actuaciones planificadas.
La presidenta, Rosa Dávila, destacó la importancia de contar con un plan de trabajo claro, que permita seguir abordando las necesidades actuales y, al mismo tiempo, preparar a la Isla para los retos de las próximas dos décadas. El documento se presentará mañana viernes en Comisión Plenaria y, posteriormente en conocimiento del Pleno insular.
Una hoja de ruta que abordará la movilidad en Anaga, Teno y el Teide
La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explicó ayer que el Plan Insular de Movilidad se proyecta en dos horizontes temporales, 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife durante los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo destinada a anticipar las necesidades futuras de la Isla.
Asimismo, la hoja de ruta incorpora criterios ambientales para que las actuaciones previstas tengan en cuenta aspectos como la adaptación al cambio climático, la protección de los espacios naturales, la vegetación, la fauna, el paisaje y el patrimonio. Además, el Plan aborda de manera específica la movilidad en territorios sometidos a una elevada presión de visitantes, como Anaga, Teno y el entorno del Teide, planteando medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de guaguas lanzadera.