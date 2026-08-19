Tenerife da un paso clave para ampliar la TF-1 y la TF-5: terceros carriles, BUS-VAO y más tranvía

El Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (PIMSIT) ha superado uno de los trámites más importantes antes de su aprobación definitiva. La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) dio el pasado 11 de agosto su visto bueno, por unanimidad, a la Declaración Ambiental Estratégica del documento, que dibuja la hoja de ruta de la movilidad de la Isla para las próximas dos décadas.
Entre las actuaciones de mayor impacto que contempla el plan figuran la habilitación de terceros carriles en varios tramos de la TF-1 y la TF-5, así como la implantación de carriles BUS-VAO en los principales corredores de ambas autopistas.
En concreto, el PIMSIT plantea un tercer carril en la autopista del Sur, tanto entre San Isidro y Las Américas como entre Güímar y San Isidro. En la autopista del Norte, la propuesta afecta al tramo comprendido entre el aeropuerto Tenerife Norte y La Orotava.
Estas medidas forman parte de un documento que reúne 91 actuaciones distribuidas en nueve programas y que fija dos horizontes temporales, 2035 y 2045.
Más transporte público
El plan apuesta por reforzar el transporte colectivo y ofrecer más alternativas al vehículo privado. Entre las medidas previstas también se encuentra la creación de una red insular de aparcamientos disuasorios, pensada para facilitar la combinación entre el coche y el transporte público.
La estrategia incluye además la modernización y el refuerzo del servicio de guaguas, la optimización del transporte escolar y la promoción de sistemas de viajes compartidos como el car-sharing y el car-pooling.
La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, señala que el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que el usuario pueda combinar diferentes formas de desplazamiento y disponga de más alternativas al vehículo privado.
El tranvía, hasta el aeropuerto Tenerife Norte
Otro de los grandes ejes del PIMSIT es la ampliación de la red tranviaria. El documento contempla la prolongación de la Línea 1 hasta el aeropuerto Tenerife Norte y la extensión de la Línea 2 hasta La Gallega.
El plan también recoge medidas vinculadas con la movilidad eléctrica, entre ellas el impulso de una red insular de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, además del apoyo a corredores verdes urbanos y zonas de bajas emisiones.
Medidas específicas para Anaga, Teno y el Teide
El documento incorpora criterios ambientales para que el desarrollo de las actuaciones tenga en cuenta la protección de los espacios naturales, el paisaje, la vegetación, la fauna y el patrimonio.
La evaluación presta especial atención a ámbitos sometidos a una elevada presión de visitantes como Anaga, Teno y el Parque Nacional del Teide. Para estas zonas, el PIMSIT plantea medidas de gestión de accesos, transporte público, aparcamientos disuasorios y servicios de lanzadera.
La Comisión de Evaluación Ambiental destaca en su dictamen los posibles efectos positivos del plan sobre la calidad de vida y el medio ambiente, especialmente en aspectos como la reducción de emisiones de CO2, el ruido y la lucha contra el cambio climático.
Todavía falta la aprobación definitiva
El respaldo ambiental no supone, sin embargo, la aprobación definitiva del PIMSIT.
Tras incorporar las modificaciones menores planteadas por la CEAT, el documento deberá pasar por la Comisión Plenaria del Cabildo y posteriormente someterse a la aprobación definitiva del Pleno de la corporación insular.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, considera que el plan permitirá anticiparse a las necesidades futuras de la Isla y avanzar hacia un modelo en el que el transporte público gane protagonismo y las diferentes formas de desplazamiento estén mejor conectadas.
El PIMSIT incorpora además un sistema de seguimiento para evaluar el resultado de las medidas mediante indicadores relacionados con las emisiones, el transporte público, la movilidad activa, la congestión y la electrificación.
El Cabildo enmarca esta planificación en el fuerte crecimiento que ha registrado el transporte público en los últimos años. Según los datos facilitados por la institución, TITSA ha alcanzado 87,3 millones de viajeros, un 81% más que en 2022, mientras que en tres años se han incorporado 351 nuevas guaguas a la flota.