La demolición del hotel Tenerife Tour se prevé que dure tres meses

Tal como estaba previsto, la maquinaria ya está dispuesta para comenzar a demoler esta semana uno de los hoteles referentes del auge turístico en Tenerife a finales de los años sesenta, el Tenerife Tour, el complejo de bungalós escalonados que esquivó las formas arquitectónicas de mole vertical habituales de la época.
Desde primera hora de ayer, comenzaron a llegar operarios y la maquinaria pesada a la antigua zona de las piscinas, donde se concentrarán los primeros trabajos de demolición a partir de mañana. Las dimensiones de los vehículos movilizados para tirar abajo el inmueble, cerrado desde 2011 y actualmente en ruinas, obligó a la Policía Local a cortar el tráfico en un tramo de la avenida marítima, frente a las urbanizaciones Carmen I y Carmen II, así como la vía que asciende junto al edificio Las Arenitas.
La demolición, promovida por la entidad propietaria, Tenerife Tour S.L., sigue el proyecto de derribo integral redactado por el estudio funcional SLP, que también se encarga de la dirección de obra. La previsión de duración de los trabajos es de tres meses, según se indica en el proyecto, y la demolición se realizará por fases, desde las plantas superiores a las inferiores. El Ayuntamiento de Candelaria ordenó a finales de septiembre la demolición con carácter urgente del inmueble, al concurrir “daños estructurales graves y generalizados que generan un riesgo para la seguridad de las personas”, como medida indispensable tras la declaración de ruina inminente.
NUEVOS USOS
En el lugar del hotel, construido en 1964 en una parcela privilegiada junto al mar de 8.359 metros cuadrados, se habilitarán nuevos usos comerciales (incluyendo un supermercado de Mercadona), residenciales (viviendas privadas) y espacios de esparcimiento.
La nueva zona de expansión de Las Caletillas permitirá a la ciudadanía recuperar el área de dominio público marítimo-terrestre con la ampliación del paseo litoral, la ejecución de una plaza con mirador y solárium y la creación de accesos de uso público a la costa. Estos espacios peatonales abiertos a la ciudadanía, abarcarán una superficie de 1.476 metros cuadrados, cedidos por los promotores, financiadores de las obras.