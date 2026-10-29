Las máquinas tiran abajo la vieja recepción del Tenerife Tour

Las máquinas que tiran abajo, desde el 15 de octubre, el viejo hotel Tenerife Tour de Las Caletillas derribaron la zona de la antigua recepción, situada en la parte superior del complejo, la más alejada del mar, ante la atenta mirada de transeúntes y curiosos. Una potente excavadora de demolición redujo a escombros el edificio de entrada por el que entraron y salieron miles de turistas internacionales, nacionales y locales desde la apertura del hotel en 1966, construido sobre una superficie de 8.359 metros cuadrados.
Las obras, que comenzaron con la caída de los bungalós más próximos a la costa, avanzan según los plazos previstos. La demolición, promovida por la entidad propietaria, Tenerife Tour S.L., sigue el proyecto de derribo integral redactado por el estudio funcional SLP, que también se encarga de la dirección de obra.
En este espacio se construirán viviendas privadas, un supermercado de Mercadona y diversas zonas peatonales de esparcimiento abiertos a la ciudadanía. En concreto, se ampliará el paseo litoral, se creará una plaza con mirador y solárium y se habilitarán accesos de uso público a la costa sobre una superficie de 1.476 metros cuadrados, cedidos por los promotores.