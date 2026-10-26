Candelaria inicia en el casco la remodelación de la playa de Olegario por valor de 895.324 euros

El Ayuntamiento de Candelaria comienza en la jornada de hoy las obras de remodelación del frente de la playa de Olegario, situada en la calle La Piscina, en el casco del municipio. Los primeros trabajos consistirán en el vallado y la delimitación de la zona de actuación. La inversión asciende a 895.324 euros y la empresa adjudicataria dispone de un plazo de ocho meses para ejecutar la obra.
La intervención abarcará unos 2.600 metros cuadrados. Su objetivo es mejorar de forma integral este espacio, con especial atención a la accesibilidad, la renovación de las infraestructuras y la modernización de los servicios del frente de playa.
Una de las principales actuaciones será la mejora de los accesos para resolver la diferencia de nivel que existe actualmente entre la calle y la playa. Olegario no dispone de accesos para personas con discapacidad y esta mejora viene a responder a una de sus carencias históricas.
Las obras incluyen la repavimentación de todo el frente litoral, el reasfaltado de la calle y la renovación del pavimento de la acera de la calle La Piscina. También se incorporarán vegetación y nueva iluminación, se mejorará el sistema de drenaje de la calle La Piscina y se reubicarán las duchas.
Bajo la superficie, el proyecto renovará las redes de abastecimiento de agua y de riego, las acometidas de alcantarillado, la instalación eléctrica de baja tensión y las telecomunicaciones.