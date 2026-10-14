Santa Cruz retoma la tercera edición de la iniciativa Disfruta en los distritos con cuatro eventos que dinamizarán la actividad económica y comercial del municipio a partir de hoy y hasta el próximo 6 de diciembre. Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, que indicó que “las actividades buscan dinamizar el tejido económico y comercial local mediante el ocio y comercio”.
Tras la reciente celebración de Plenilunio en Centro-Ifara, la iniciativa comenzará a recorrer el resto de distritos a través de los eventos: el Día del Comercio, en Ofra-Costa Sur; el Mercadillo de las Tradiciones de Anaga; la Ruta del Bocadillazo, en el Suroeste, y la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos Salud-La Salle.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “el primero de los eventos será el Día del Comercio en Ofra-Costa Sur, que se estructura bajo tres pilares: una campaña denominada Premiamos tus compras, en la que participarán más de 40 comercios y que estará operativa desde hoy y hasta el 13 de noviembre; un programa de dinamización en calle, del 26 de octubre al 13 de noviembre, y otro, el 14 de noviembre, en el aparcamiento del Centro Comercial Los Príncipes”.
La campaña Premiamos tus compras permitirá que quienes adquieran productos o consuman en restaurantes adheridos en Ofra-Costa Sur, por un importe superior a cinco euros, podrán participar en el sorteo de 30 bonos regalo, valorados en 50 euros cada uno, y canjeables en las empresas participantes.
Mientras, el programa de dinamización en calle, del 26 de octubre al 13 de noviembre, contempla pasacalles o reportajes cazadores de compras y premios. Además, el evento del 14 de noviembre contará con un market de los establecimientos, zona de juegos, castillos hinchables, talleres infantiles, pases de moda, actuaciones musicales y un set de radio en directo. Asimismo, durante el transcurso del evento se llevarán a cabo la ruleta de premios y los sorteos en directo de los 30 vales regalo.
“El 7 de noviembre Anaga acogerá el Mercadillo de las Tradiciones, en San Andrés, en el entorno del Infobox, la avenida Pedro Schwartz y la plaza Ramón Guillermo Cruz Cabrera”, detalló Pérez, donde se reunirán artesanos, productores y empresas locales con el objetivo de promover la cultura y tradiciones canarias. Una jornada que se completará con zonas expositivas, talleres infantiles, degustaciones y actuaciones folclóricas”.
Mientras, el 28 de noviembre, el parque La Granja acogerá, de 17.00 a 23.00 horas, la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos de Salud-La Salle, con más de 20 estands de gastronomía local y vinos con Denominación de Origen de Tenerife, aderezada con música y talleres infantiles.
Por último, del 12 de noviembre al 6 de diciembre llegará la Ruta del Bocadillazo al Suroeste, a 30 locales del distrito. Al respecto, Pérez anunció que “como novedad, esta edición amplía sus formatos ofreciendo también sándwiches, arepas y hamburguesas por un precio de cuatro euros, sin bebida, además de premios a los participantes”.