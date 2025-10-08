Vuelve la Ruta del Bocadillazo en Santa Cruz de Tenerife: fecha, precio y cómo apuntarse

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife junto al Distrito Suroeste, abren el periodo de inscripción para establecimientos de restauración para la Ruta del Bocadillazo con el objetivo de fomentar el consumo en los establecimientos de esa zona del municipio. Así lo comunicó el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “con esta segunda edición buscamos seguir promocionando los establecimientos de restauración del distrito”, y añadió que “esta iniciativa nace como parte de nuestro plan de dinamización Disfruta en los Distritos”.
En este sentido, Bermúdez detalló que “la iniciativa se desarrollará del 26 de noviembre al 21 de diciembre en los establecimientos adheridos y ubicados en el Distrito Suroeste”, y añadió que “tras el éxito de participación de la anterior edición, tanto del tejido de restauración como del público, esperamos que vuelvan a sorprendernos con propuestas culinarias de alto nivel y que atraigan a visitantes del resto del municipio y de la Isla”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “la participación es gratuita y aquellos establecimientos interesados en sumarse a la iniciativa podrán hacerlo cumplimentando el formulario online hasta el 14 de noviembre, a las 14:00 horas”, y añadió que “las solicitudes serán atendidas por orden de llegada”.
Asimismo, la consejera señaló que “en esta edición podrán beneficiarse un máximo de 40 establecimientos hosteleros, tales como bares, restaurantes, tascas, gastro tascas, cafeterías y similares, con zona de restauración o bar”, y añadió que “podrán ser personas físicas o jurídicas, que cuenten con las preceptivas autorizaciones administrativas para el desarrollo de la actividad, y que la desarrollen en el Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz”.
“Al igual que en la edición anterior se premiará a los establecimientos participantes cuyos bocadillazos resulten mejor valorados a través de la web app que se publicará una vez arranque el proyecto”, señaló Pérez, quien detalló que “como novedad, recibirán premios en metálico, por lo que el establecimiento cuyo bocadillazo haya sido el mejor valorado recibirá 200 euros; el segundo, 150, y el tercero, 100 euros”.
“También habrá premios para el público que participe registrando su voto a través de la web app”, explicó Pérez, quien añadió que “de esta manera aquellas personas que califiquen las propuestas entrarán en un sorteo donde tres consumidores podrán ser premiados con vales regalo por importe de 60 euros para gastar en alguno de los establecimientos participantes”.
Pérez concluyó que “con la ruta del Bocadillazo la ciudadanía podrá disfrutar de propuestas gastronómicas diferentes, variadas y originales por valor de tres euros, sin bebida incluída”, y añadió que “la iniciativa no sólo busca acercar la creatividad de nuestros bares y restaurantes a un precio accesible, sino también dinamizar la vida en las calles, fomentar el encuentro entre vecinos y vecinas y apoyar a los negocios locales, que son el corazón de nuestra oferta culinaria”.
La Ruta del Bocadillazo se enmarca dentro del Programa de Dinamización Disfruta en los Distritos y está estratégicamente alineado con el Plan Director de Comercio (eje 4 Dinamización e impulso del consumo) y el Plan Estratégico de Turismo (eje 3 Producto y Marketing del destino).
Aquellas empresas interesadas en participar en la segunda edición de la Ruta del Bocadillazo del Distrito Suroeste pueden hacerlo a través del formulario online, mientras que las bases de participación se encuentran publicadas en la web www.sociedad-desarrollo.com.