Los presupuestos canarios de 2027 solo destinan el 3,82% del PIB a Educación: “Un retroceso sin precedentes”

La Plataforma por el 5% del PIB denuncia que los Presupuestos canarios para 2027 “nos alejarán aún más del objetivo de alcanzar el 5% del PIB en materia educativa, al situarnos en el 3,82%, un dato inferior al 4,07% actual y mucho más distanciado del 4,63% alcanzado en las últimas cuentas públicas de la pasada legislatura”.
Todo ello se deduce de los datos que ofrece el Plan Presupuestario a Medio Plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales 2027-2029 del Gobierno de Canarias, según señala la Plataforma del 5% para Educación, que denuncia lo que considera “un retroceso sin precedentes en la inversión pública educativa”.
El Plan Presupuestario, aprobado el 24 de abril de 2026 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 91 de 13 de mayo de 2026, prevé para 2027 un PIB de 66.880 millones de euros, con una variación interanual del 2,23%. Sin embargo, los gastos consolidados totales se sitúan en 12.877 millones de euros, con una variación interanual negativa del 2,23%.
La cifra específica de gasto en educación no aparece desglosada en el plan, pero aplicando la tasa de reducción del conjunto del gasto al gasto específico en educación se deduce que la inversión en este sector también se recortará un 2,23%, situándose en torno a 2.554 millones de euros “Es decir, se incrementa el PIB, pero esto no se refleja en una mejora de la inversión educativa”, incide el colectivo.
Al contrario, en 2027 la inversión en educación respecto al PIB “se situará en torno a 0,25 puntos porcentuales menos que el ejercicio actual”, denuncia. Además, teniendo en cuenta que la anterior legislatura terminó con una inversión del 4,63% del PIB, la actual legislatura se ha caracterizado por un gran descenso inicial que se ha consolidado a lo largo del tiempo: 4,20% del PIB en 2024, 4,05% en 2025, 4,07% en 2026, y para 2027 el 3,82%. El Gobierno de Canarias cerrará la legislatura con el mayor retroceso en inversión en educación de la década.
Para la Plataforma, “estos datos arrojan una conclusión demoledora: la inversión en educación quedaría, con ese 3,82% del PIB, muy alejada, cada vez más, del 5% que establece la Ley Canaria de Educación de 2014. El déficit de financiación acumulado alcanzaría los 790 millones de euros”.
“Este nuevo incumplimiento de la Ley Canaria agravará la situación de nuestro sistema educativo, que presenta numerosos problemas y déficits”, asegura el colectivo.