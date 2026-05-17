Pedro Suárez: “El puerto de Granadilla se ampliará en un millón de metros cuadrados hacia Santa Cruz y, aún así, faltará espacio”

Hoy se cumple una semana de la llegada a Tenerife del crucero Hondius afectado por un brote de hantavirus. Un hito, salpicado de polémica, que obligó a realizar una gran operación de desembarco y evacuación sanitaria de 94 pasajeros del barco para ser repatriados a sus países de origen. El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, fue testigo directo, a pie de muelle, de un operativo envuelto en enfrentamientos políticos ante una crisis sanitaria en la que el puerto de Granadilla se convirtió, sin quererlo, en el epicentro internacional de una evacuación histórica. Una infraestructura portuaria que, pese a su hasta ahora poca utilidad, aspira a expandirse en más de un millón de metros cuadrados para transformarse en un hub de energías renovables.
-El puerto tinerfeño está inmerso en un ambicioso plan de modernización y expansión. ¿La finalidad es reforzar su papel como referente del Atlántico?
“El puerto de Santa Cruz es un referente desde hace muchos años, aunque ahora estamos trabajamos en la fase de reordenación, intentando distribuir los tráficos para hacerlo más eficiente, a sabiendas de que ya podemos empezar a utilizar el de Granadilla. La intención es que toda esa reordenación que se lleva a cabo también se centre en derivar tráfico hasta el de Granadilla, aliviando con ello la operatividad del puerto de la capital tinerfeña y, al mismo tiempo, avanzando con el eje puerto-ciudad. Por ello, se está actuando en potenciar más la actividad portuaria, incrementando los distintos tráficos e implementando algún otro. Además, ahora contamos con un nuevo concepto para la reparación naval gracias al gran dique flotante que permitirá la reparación en seco, el cual se pondrá en marcha este año para luego trasladarlo también al puerto de Granadilla, cuando se den las condiciones pertinentes para ello”.
-Usted aludió, recientemente, a que el puerto capitalino está constreñido de espacio, aunque por otra parte quiere expandirse. ¿Cómo se compaginan ambas necesidades?
“Dentro de esta reordenación de la actividad portuaria estamos trasladando el tráfico que antes teníamos en la ciudad y, que era molesto para los vecinos, sobre todo en horas nocturnas, hacia el Dique del Este, aunque esta actuación nos está tensionando la zona, la cual la podríamos descongestionar ganando espacio hacia la montaña, por lo que era tan importante la demolición del silo ya que conseguíamos 3000 m² de suelo que se iban a destinar a ubicar el tráfico rodado. Ahora estamos buscando más espacio para expandirnos y por ello un proyecto se centra en la zona de Cueva Bermeja, donde se ganarían 100.000 m² que daría muchísimo alivio al puerto, ya no solo para el tráfico que tenemos, sino para el que queremos tener. Allí, uno de los objetivos de la Autoridad Portuaria es instalar un depósito de gas natural licuado, suministro que ahora damos a los cruceros y para el que ya tres barcos han venido a avituallarse aquí, pues seguimos siendo el único puerto en el Atlántico que lo tiene. Además, para generar energía eléctrica renovable para el puerto también vamos a necesitar de ese tipo de combustible. Por ello, en el último concurso de potencias eléctricas se ha aprobado crear una estación térmica de producción de electricidad que va a funcionar con gas natural. Los barcos de Balearia, cuya compraventa se formalizará este mes, y también los que construye Boluda, vendrán con gas natural licuado, con lo cual van a necesitar un espacio de almacenamiento para poder avituallar y queremos ser los primeros en facilitarla”.
-¿Dónde se prevé ubicar el nuevo depósito de gas natural licuado?
“La idea es que esté en Cueva Bermeja, pero al mismo tiempo también se prevé instalar una regasificadora flotante, aunque sea provisionalmente, lo antes posible en el puerto de Granadilla, que es donde inicialmente se había proyectado. La intención es convertir esta infraestructura portuaria en un hub de energías renovables, pues aunque ahora se lleva a cabo la descarga de Disa para la central térmica, que va a quemar gas natural licuado, tendremos en poco tiempo una gran demanda de este combustible, por lo que se hace más que necesario contar con depósitos preparados no solo para almacenamiento sino para regasificación”.
-¿Y el dique flotante que papel desempeñará? ¿Hay demandas de navieras para su uso?
“El dique flotante va a ser un atractivo importante para la reparación naval. Será un antes y un después para el puerto tinerfeño, en el que siempre ha existido una industria auxiliar portuaria muy potente. Tras la desaparición de los varaderos, ya no podíamos hacer reparación en seco y ahora el dique flotante dará esta posibilidad a barcos de grandes esloras. De momento no hay peticiones de uso porque en estos momentos se están adaptando las piezas, ya que venía desmontado y por ello no está operativo, lo que espero se produzca antes de que acabe el año. Además, esta infraestructura será un polo de atracción laboral, pues la reparación naval necesita de una mano de obra muy cualificada, por lo que generará un nicho importante de empleo en Canarias y bien remunerado”.
-¿Para este fin se está recalificando ahora el suelo portuario?
“Se está intentando hacer un cambio en el Plan Especial del Puerto, que lo aprueba el Ayuntamiento de Santa Cruz en base a autorizar o limitar los usos que se le puede dar al territorio. En ello estamos, dando al suelo de la Dársena del Este nuevos usos que permitan la construcción de centros de formación dual. Una actuación en la que tiene interés no solo el Gobierno de Canarias, sino el Cabildo, el Ayuntamiento y la propia Autoridad Portuaria, por lo que se está promoviendo junto a Femete y Talleres Quintana un centro de formación importante para formar trabajadores cualificados que puedan dedicarse a la reparación naval sin tener que traer mano de obra de fuera”.
-La crisis bélica ha encarecido el combustible para los barcos. ¿Cómo está afectando al tráfico del puerto tinerfeño?
“La guerra no va a durar eternamente y el encarecimiento del combustible no es óbice para que los barcos dejen de navegar, aunque luego repercuta en el precio del transporte. Demanda de combustible va a haber y seguirá habiendo y, como ejemplo es que este puerto coyunturalmente ha incrementado el porcentaje de avituallamiento en buques, fundamentalmente por el desvío de barcos del canal de Suez. Además, un vez se ponga en marcha el nuevo proyecto de combustible energético limpio confío en que en tres o cuatro años la demanda de tráfico aumente más”.
-El puerto de Granadilla parece que continúa estancado en cuanto a la atracción de operadores. ¿Es así?
“La situación del puerto Granadilla es curiosa, pues aunque parece que no ha tenido tanto éxito, en estos momentos está concesionado al 60% y todavía no lo hemos acabado. El interés generado por operadores nos ha hecho quedarnos casi sin espacio y por ello, en estos momentos, trabajamos junto al Cabildo en completar el hub energético con otras empresas involucradas, con el objetivo de montar una planta de biogás. Dicha infraestructura ocuparía mucho suelo, lo que unido a otra instalación prevista para otro tipo de producción de energía, hará que nos quedamos sin suelo en muy poco tiempo. En este sentido, estamos promoviendo la ampliación del puerto de Granadilla en dirección a Santa Cruz, por lo que estamos en el proceso de expropiación de un millón de metros cuadrados de suelo para expandirlo, ya que los ojos de grandes inversores a nivel mundial están puestos en Canarias, donde buscan un puerto industrial para instalarse, y el único suelo libre que queda es el de Granadilla”.
– ¿El puerto de Granadilla ha demostrado su operatividad con la llegada del crucero del hantavirus? ¿Qué papel jugó la Autoridad Portuaria en el operativo?
“La gestión política entorno a la operación del Hondius tiene sus luces y sus sombras. Se eligió el puerto de Granadilla por ser seguro, por tener una infraestructura muy buena para las maniobras pero, sobre todo, por contar con los mejores técnicos que podían dar garantía de éxito a un operativo tan complejo. Personas que no han salido ni en ruedas de prensa ni poniéndose medallas y que han sido el capitán marítimo, José Antonio Conde, y la directora de Salud Exterior en Tenerife, Almudena Rivera. Ambos, desde el primer momento que se sabía que el barco iba a venir a Tenerife, se pusieron a trabajar en silencio. Elaboraron los protocolos de seguridad marítima, organizaron los servicios portuarios, establecieron los protocolos para la Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, los médicos que iban a atender la emergencia sanitaria, y hasta el de los operadores del puerto que se encargaron de trasladar a los pasajeros y a los tripulantes a tierra. De estas dos personas ha sido el éxito del operativo, no para los que hemos salido a contar lo que ocurrió.
-¿Cómo valora la imagen del puerto de Granadilla en esta crisis?
“Como testigo directo no me puedo sentir más orgulloso. Todos los trabajadores de la Autoridad Portuaria a los que se pidió colaboración se sumaron para montar carpas y ayudar en lo que fuera. Debemos tener en la memoria que detrás de todo el éxito de este operativo ha habido un montón de personas que nadie conoce y que, sin embargo, estuvieron allí dando lo mejor y dejando a esta institución con cuotas de excelencia. Aunque para el puerto de Granadilla esta crisis es una calamidad, debemos hacerla una oportunidad, porque es impagable una campaña de medios como la vivida, que ha dado a conocer el puerto a nivel mundial y, además, a la Isla le ha dado la mayor publicidad internacional, con la añadidura de que se ha elaborado una compleja maniobra que garantiza la seguridad a cualquier barco que circule por el Atlántico gracias a unos protocolos fantásticos y grandes profesionales que pueden abordar lo que era inabordable para otros muchos puertos”.
-¿Cree que fue una decisión acertada traer el Hondius a Tenerife?
“Las dudas que planteó al respecto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, eran razonables. Un barco que no hacía esta ruta, ni la tenía prevista, paró en Cabo Verde y allí no se quiso hacer el operativo, algo que hasta la fecha no lo ha explicado muy bien el Gobierno central. Pero una vez se tomó la decisión de traerlo a Tenerife ya era algo que no se podía evitar. Lo único que tengo claro tras lo ocurrido es que al final todo se hizo bien porque aquí contamos con grandes profesionales”.
-¿Le sorprendió la decisión de Fernando Clavijo cuando ordenó a la Autoridad Portuaria impedir el fondeo del crucero?
“El presidente me mandó un escrito previamente planteando una duda razonable, pero como nadie le contestaba me pidió esperar a tramitar la autorización de fondeo. La Autoridad Portuaria en ese momento no había tomado una decisión porque acababa de entrar un informe preceptivo de Sanidad Exterior, que a su vez tenía que remitirse a Capitanía Marítima, la cual era la que nos informaba sobre la operatividad de seguridad en el fondeo. Por ello, cuando Clavijo me pidió impedir la entrada del barco se tomó un tiempo de espera, el cual se cortó cuando entró la directriz de la Marina Mercante en la que asumía la competencia de la autorización del fondeo y lo más importante, la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir”.
“La visita del papa es un orgullo para el puerto de Santa Cruz”
El puerto de Santa Cruz volverá a ser noticia el próximo 12 de junio con la misa que ofrecerá el papa, León XIV, ante 60.000 personas. Un acontecimiento que para el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, es “un enorme orgullo” ya que esta visita “está muy relacionada con el mar, pues el pontífice viene en agradecimiento a la solidaridad demostrada por los canarios con la inmigración”.
Respecto a las recientes críticas del Estado, que acusó de insolidaridad al Gobierno de Canarias por su negativa a acoger al barco afectado por hantavirus, Suárez subraya que “no hay comunidad más solidaria que la nuestra. Fuimos un pueblo emigrante y ahora nos ha tocado recibir a migrantes, sobre todo africanos, y entre ellos a menores. ¿Hemos solicitado ayuda? Sí. ¿Nos la han dado? No. Pues no sé dónde ven la insolidaridad canaria cuando al revés sí ha existido”. Además, apunta, que “fue curioso que estando el Hondius fondeado en Granadilla llegasen a la par 140 africanos en cayuco al puerto de Los Cristianos en condiciones penosas. Quien estaba a pie de muelle para atenderlos fue la policía portuaria, otra gran desconocida. Eso es solidaridad”.