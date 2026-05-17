David Reyes funda Alternativa Isorana, nueva formación en Guía de Isora

El escenario político de Guía de Isora comienza a agitarse de cara a las próximas elecciones municipales. David Agustín Reyes, exconcejal de Coalición Canaria (CC) y actualmente edil no adscrito en el Ayuntamiento isorano, ha anunciado la creación de Alternativa Isorana, una nueva formación con la que aspira a concurrir a los comicios locales y optar a la Alcaldía.
La presentación del proyecto se produjo a través de un comunicado difundido en redes sociales en el que el colectivo asegura que nace con el objetivo de “hacer las cosas de otra manera” y devolver “a los vecinos el lugar que siempre debieron tener”. El mensaje insiste en la idea de construir una alternativa “sin etiquetas”.
Insisten en que el proyecto se encuentra aún en una fase inicial de construcción y que no existe, por el momento, ninguna lista electoral confeccionada.
Reyes es uno de los nombres propios de la política municipal durante el actual mandato. Número dos de la candidatura de CC en las elecciones de 2023, asumió responsabilidades de peso dentro del pacto de gobierno formado por CC y PP que devolvió a los nacionalistas a la Alcaldía tras 28 años de gobiernos socialistas. Hasta junio de 2024 ejerció como segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Servicios Municipales, Obras, Sanidad, entre otros.
Sin embargo, apenas un año después del inicio del mandato, Reyes decidió pasarse a la condición de concejal no adscrito, una decisión que dejó al gobierno encabezado por la alcaldesa Ana Dorta (PP) sin mayoría absoluta en el pleno municipal. En el comunicado que hizo público entonces, el edil justificó su salida por la “falta de lealtad y buena fe” de Dorta. Ahora, con la creación de Alternativa Isorana, el edil da un paso más en su distanciamiento definitivo de CC.