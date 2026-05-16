La reparación de la escalera en la playa del Roque de las Bodegas durará hasta julio

Las obras de reparación de la escalera de acceso a la playa del Roque de las Bodegas, en Taganana, comenzarán en los próximos 15 días y se prolongarán hasta principios del mes de julio.
La infraestructura, en estado de colapso ante la falta de mantenimiento y la acción del mar, ha sido objeto, durante meses, de numerosas quejas vecinales y de usuarios de esta playa del distrito de Anaga, alertando del mal estado en que se encuentra y el peligro que ello implica para la seguridad de los bañistas.
El concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Rivero, anunció el pasado jueves, en comisión de control municipal y a instancias del grupo socialista, que “la obra de la playa se ejecuta por parte del Cabildo de Tenerife tras una declaración de emergencia adoptada por la Junta de Gobierno local”.
Rivero añadió que el servicio que ejecuta estos trabajos ha informado de que la escalera de acceso a la playa se colocará durante los próximos 15 días, aunque la obra continuará hasta principio del mes de julio”, fecha a partir de la cual los usuarios podrán utilizarla con plenas garantías en el verano.
Por otra parte, y sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el macizo de Anaga en el último año, referentes a limpieza, mantenimiento y conservación de los senderos, la concejala del distrito, Gladis de León, manifestó, tras otra pregunta formulada por el PSOE en comisión de control, que se han ejecutado más de 160 intervenciones en puntos del parque rural, “unos trabajos sujetos a la planificación aprobada anualmente, pero cuyo cumplimiento se ve condicionado a las circunstancias e incidencias de cada momento, tal y como ha ocurrido con las lluvias torrenciales de finales/principios de año, la borrasca Therese y los constantes desprendimientos por fenómenos meteorológicos”.