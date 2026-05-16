La Guardia Civil celebra su 182 aniversario en Adeje

La Villa de Adeje acogió ayer el acto institucional del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, una ceremonia que congregó en el Auditorio municipal a cerca de 400 asistentes, entre autoridades civiles y militares, y en la que se impusieron una treintena de condecoraciones a miembros del Cuerpo y a personal civil colaborador con la Benemérita en Canarias.
El acto estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por el general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, y por la alcaldesa accidental de Adeje, Mercedes Vargas, junto a autoridades civiles y militares del Sur. La ceremonia incluyó la lectura de los decretos fundacionales firmados en 1844 por el Marqués de Peñaflorida y por el ministro de la Guerra, Ramón María Narváez, y la proyección de un vídeo institucional sobre la trayectoria del Cuerpo. “(…) Se crea un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península, y con la denominación de Guardias Civiles”, sentaba el artículo 1 de aquel real decreto fundador.
El General de Brigada dedicó buena parte de su alocución a repasar el vínculo histórico de la Guardia Civil con Adeje, municipio ligado al Instituto Armado desde hace ya 90 años. Dedicó un recuerdo especial a los 30 compañeros fallecidos este año en el conjunto del Estado, algunos de ellos en Canarias. Mencionó al guardia civil que perdió la vida días atrás durante el operativo de desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla, y a los dos agentes muertos la pasada semana en aguas de Huelva, en plena lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Todos ellos son nuestros héroes; y nos recuerdan que no hay profesión más honrosa que la de velar por la seguridad de los conciudadanos”, afirmó.
La entrega de condecoraciones reconoció tanto el trabajo operativo del Cuerpo como la colaboración civil con la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio de Defensa impuso la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a un teniente y dos guardias civiles, mientras que el Ministerio del Interior premió de forma extraordinaria al Puesto Principal de El Hierro por su esfuerzo en la atención a los migrantes llegados a la isla, con un total de cuatro condecoraciones y diecinueve felicitaciones con anotación para los veintitrés componentes de la Unidad.
La ceremonia distinguió además a un guarda rural de campo y a un agente de la Policía Local de Granadilla de Abona por su colaboración con la Benemérita, y rindió homenaje a tres guardias civiles pasados a la reserva o jubilados.
Al recibir una metopa institucional de manos del coronel jefe de la Comandancia, en representación del Ayuntamiento, la alcaldesa accidental del Ayuntamiento, Vargas agradeció a la Guardia Civil “haber elegido el municipio para celebrar este aniversario”. Por su parte, el obsequio entregado por el Consistorio al jefe de la Comandancia fue una representación de la Casa Fuerte, fortaleza amurallada que el municipio quiso ofrecer como “signo de la protección que también brinda la Guardia Civil”.
El acto se completó con una exposición de las distintas especialidades y unidades del Instituto Armado instalada en la plaza de España, abierta al público durante la jornada.